Toronto AP .- Presentadas por los abridores del Juego 6 de la Serie Mundial , Kevin Gausman y Yoshinobu Yamamoto , las rectas de dedos separados se han utilizado en el 6,8% de los lanzamientos de postemporada este año, más del doble del 2,4% del año pasado y por encima del 1,5% cuando comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008.

“Hay muchísimos buenos lanzamientos en el béisbol actual: muchísimos sweepers, sliders y cutters”, dijo Gausman. “Creo que el split es casi como un animal un poco diferente. Puedes reconocer el efecto y aun así hacer un swing bastante feo si las estadísticas son correctas”.

Según MLB Statcast, Toronto utilizó el splitter en el 9,3% de las ocasiones durante la temporada regular, la mayor cantidad en las Grandes Ligas. Este fue el porcentaje más alto de cualquier equipo desde que se implementó el seguimiento de lanzamientos en 2008, superando el 7,8% de Minnesota en 2023 y el de Baltimore este año.

El splitter ha evolucionado en su técnica y popularidad entre los lanzadores modernos del béisbol

Gausman ha lanzado su splitter el 41,4% de las veces en la postemporada, seguido en los Blue Jays por su compañero abridor Trey Yesavage (27,7%), el cerrador Jeff Hoffman (25,9%) y los relevistas Seranthony Domínguez (16,7%) y Yariel Rodríguez (8,6%).

Roki Sasaki, que pasó de la rotación al relevo, lidera a los Dodgers con un 45,9%, seguido de Yamamoto con un 24,7% y Shohei Ohtani con un 7,4%.

“Roger Craig está sonriendo desde algún lugar”, dijo el mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, refiriéndose al fallecido entrenador de lanzadores y mánager, uno de los principales impulsores del splitter. “Con todas estas cámaras y tecnología, realmente se puede diseñar a los jugadores según cómo se mueven sus cuerpos”.

Bruce Sutter, Jack Morris y John Smoltz utilizaron el splitter durante sus carreras, que les valieron su ingreso al Salón de la Fama.

Los splitters se lanzan con los dedos índice y medio bien abiertos, con la intención de que tengan un efecto descendente sustancial.

Sutter atribuyó su ingreso al Salón de la Fama a haber aprendido el splitter de Fred Martin, un jugador de las Grandes Ligas de 1946 a 1950 que se convirtió en instructor de ligas menores de los Chicago Cubs.

“Me dijo que separara los dedos y la lanzara como una recta”, dijo Sutter durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama en 2006. “En ese entonces, algunos jugadores lanzaban tenedores y otros la usaban como cambio de velocidad, pero nadie lanzaba lo que él llamaba el lanzamiento de dedos separados.

Era un lanzamiento que no cambió la forma en que se jugaba, pero sí desarrolló una nueva manera de ponchar a los bateadores”.

Craig le enseñó el splitter a Morris cuando era entrenador de lanzadores de los Detroit Tigers y a Mike Scott cuando estaba con los Houston Astros. Roger Clemens aprendió a lanzarlo de Scott en un evento benéfico de golf en 1986 y comenzó a llamarlo «Mr. Splitty».

Su uso disminuyó después de que el lanzamiento se ganara la reputación de provocar lesiones en el codo. Solo el 1,4 % de los lanzamientos de temporada regular eran splitters cuando se inició el seguimiento. El porcentaje aumentó al 2,2 % en 2023, al 3,1 % en 2024 y al 3,3 % este año.

“Hace unos años, creo que algunos pensaban que no podían lanzarla, que no podían abrir los dedos lo suficiente”, dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider. “El diseño del lanzamiento ha cambiado, y creo que los lanzadores han encontrado diferentes maneras de sujetarla; por ejemplo, la de Gaus es distinta a la de Trey, la de Trey es distinta a la de Seranthony, la de Yariel es distinta… todos la sujetan de forma ligeramente diferente. Así que creo que los lanzadores han llegado al punto en que entienden que ese lanzamiento funciona contra ciertos tipos de swing bastante comunes en la liga y han encontrado maneras de manipularlo para conseguir el mismo efecto”.

El uso de splitter de Gausman durante la temporada, del 37,6%, fue tercero detrás de Rafael Montero de Detroit (46,9%) y Jhoan Duran de Filadelfia (39,7%) entre aquellos que lanzaron al menos 1.000 lanzamientos.

Entre los lanzadores abridores que lanzaron al menos 100 splitters, Yamamoto limitó a los bateadores a un promedio de .136, tercero detrás de Logan Gilbert de Seattle (.119) y Spencer Schwellenbach de Atlanta (.132).

Los bateadores tuvieron un promedio de .181 contra el splitter de Gausman, por debajo de .230 contra su recta y .342 contra su slider.

“Es uno de los pocos lanzamientos que creo firmemente que un bateador puede anticipar y aun así ser ponchado”, dijo Gausman. “Siempre he pensado que el cambio es el mejor lanzamiento del juego porque se parece a una recta, y cualquier lanzamiento que se parezca a una recta y no lo sea es realmente bueno”.

Por: RONALD BLUM