PEDERNALES. – A pesar de las recientes amenazas de bandas haitianas que advierten con violar los controles militares y generar disturbios en los pueblos fronterizos, este punto limítrofe muestra un ambiente de calma y un flujo comercial fluido con Haití.

En Pedernales, se observa un clima de armonía entre haitianos y dominicanos. El intercambio comercial doméstico, pautado para los lunes y viernes de cada semana, se desarrolla con normalidad, como cualquier otro día de mercado.

Vigilancia militar y controles migratorios

No obstante el buen ambiente comercial, los militares mantienen un estricto control y supervisión en la frontera, sin descuidar la vigilancia.

Por otra parte, el sistema migratorio se mantiene activo con las redadas constantes contra indocumentados. Miembros de la Dirección General de Migración, el Ejército y la Policía Nacional participan activamente en estos operativos en la zona.