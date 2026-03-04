Cambios en los cupones de alimentos: entran en vigor este 1 de marzo: ¿Quiénes podrían perder el beneficio?

Miles de dominicanos y personas de otras comunidades que viven en Estados Unidos podrían perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, debido a nuevos requisitos que entran en vigor este domingo 1 de marzo.

La nueva regla aplica a adultos entre 18 y 64 años. Para mantener el beneficio, deberán cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo remunerado, capacitación laboral aprobada, estudios elegibles o trabajo voluntario.

Quienes no cumplan con estos requisitos podrían ver una reducción o incluso la cancelación de su ayuda a partir de junio.

Te puedes interesar leer: ¿Familia en Nueva York? Revisa si tu hijo califica para asistencia alimentaria de verano

Hay algunas excepciones: personas con hijos menores de 14 años, mujeres embarazadas y quienes tengan condiciones médicas que les impidan trabajar no estarán obligados a cumplir con estas horas.

Sin embargo, la nueva norma elimina exenciones que antes protegían a ciertos grupos, como veteranos, personas sin hogar y jóvenes que recientemente salieron del sistema de hogares de acogida.

Actualmente, alrededor de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben SNAP. Solo en el estado de Nueva York, la cifra ronda los 3 millones de beneficiarios.