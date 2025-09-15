Dove lanza su nueva línea de sérums corporales

Dove, la marca líder en el cuidado personal a nivel mundial, presentó oficialmente sus nuevos sérums corporales en un evento especial que reunió a medios, aliados estratégicos e invitados del mundo social local.

El lanzamiento tuvo lugar el jueves 11 de septiembre en el Restaurante Odette, un espacio ideal para descubrir de primera mano esta innovadora propuesta para el cuidado de la piel.

La fórmula

Hidratación Profunda con Ácido Hialurónico: aporta suavidad y flexibilidad, ayudando a retener la humedad natural de la piel.

Tono Uniforme con Niacinamida: reduce manchas y mejora la luminosidad, para una piel más radiante.

Firmeza y Elasticidad con Pro-Retinol: estimula la regeneración celular y ayuda a suavizar líneas finas y estrías.

Reparador para Piel Extra Seca: nutre intensamente, alivia y restaura las zonas más secas.

Anti-Estrías: mejora la apariencia de las estrías y deja la piel con una textura más uniforme.

Cada sérum ha sido creado con dermatólogos, tiene una textura ligera y se absorbe rápidamente, ofreciendo resultados visibles desde la primera aplicación.

Una noche para experimentar y aprender

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial en un espacio interactivo donde pudieron probar los diferentes sérums y sentir sus texturas. Además, la Dra. Cindy Reyes, dermatóloga invitada, compartió información sobre el cuidado de la piel y explicó los beneficios de esta nueva línea, resaltando la importancia de usar productos especializados según las necesidades de cada tipo de piel.

Belleza que cuida y empodera

Dove ofrece productos que no solo cuidan la piel, sino que también acompañan a las personas en el camino hacia el amor propio, a través de soluciones efectivas, innovadoras y adaptadas a las nuevas tendencias del cuidado corporal.