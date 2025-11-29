Su actuación en Ayacucho la sitúa en los primeros lugares de la halterofilia en el continente americano.

Tras tres años fuera de competencia, la pesista dominicana Cándida Vásquez realizó un regreso triunfal al plano internacional con los resultados alcanzados en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La conquista de una medalla de oro y otra de plata en la categoría 48 kilos del torneo de halterofilia durante la cita bolivariana es el resultado de algo más que un simple deseo.

Es el producto de todo un año de entrenamientos, tras haber recesado desde 2022 a raíz de salir embarazada de su segunda niña.

Un grato recuerdo

Justamente en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 fue la última vez que Vásquez compitió a nivel internacional, donde en los 49 kilos finalizó en el segundo puesto tras una alzada de 77 kilos en arranque y 95 kilos en envión.

En esta reaparición, se reivindica con el oro al levantar 81 kilos en la arrancada y 97 kilos en el envión, marca que la hizo merecedora del metal plateado.

Obtener resultados mejores que hace tres años es algo que le sorprende y al mismo tiempo le emociona.

“Esto para mí es enorme, ya que tenía tres años fuera de competencia.

Me siento de maravilla por volver a registrar un total parecido al que logré en 2015”, destacó la nativa de San Pedro de Macorís, quien significó que totalizar una marca cercana a la obtenida en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 “es lo mejor que me pudo haber pasado”.

En Toronto 2015 se colgó el oro en los 48 kilos tras registrar un arranque de 81 kilos y un envión de 100 kilos para totalizar 181 kilos, superando por un kilo a la colombiana Ana Segura (77+103).

La experimentada pesista, que se acerca a cumplir 33 años de edad en el venidero mes de diciembre, habló del valor que tiene para ella haber retornado.

“Estos juegos para mí fueron muy importantes, ya que fue un regreso total a la competencia y al podio”, significó Vásquez.

Sentimiento especial

Su sonrisa al hablar del tema refleja cuán valioso fue para Vásquez obtener un resultado de ese nivel.

Su regreso a las lides internacionales es de gran importancia para sí misma, al señalar que tenía mucho tiempo sin registrar los totales que obtuvo hace 10 años en Toronto.

Sintió que sobre sus hombros cargaba con algo mayor que las pesas de la competencia, no solo por el hecho de volver a competir, sino porque sentía cierta responsabilidad de hacerlo bien, ya que fue escogida como la abanderada de la delegación dominicana.

Como si se tratase de un guión, Cándida fue la responsable de dar a República Dominicana las dos primeras medallas en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, cumpliendo con el deber como toda buena abanderada. Fue inspiración para sus compañeros Pamela Rojas y Dauri Vargas, quienes obtuvieron medallas de bronce.

Cándida aún tiene un reto por delante y es clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. “Espero estar ahí”.