Los diputados consumaron la defunción de las candidaturas independientes al aprobar en segunda lectura el proyecto de ley que las elimina.

Los legisladores ni los partidarios políticos querían competencias con que se postule por su cuenta para cargos electivos.

Aunque las condiciones para postular como independiente son muy rigurosas, los partidos no se juegan con el monopolio para controlar las candidaturas.

La eliminación de los candidatos independientes, normales en Estados Unidos, es de esos pequeños detalles que cuestionan la apertura política y la democracia en sí misma.

Más personas se sentirán desalentadas con el sistema político al no poder competir en el proceso electoral como no sea a través de las organizaciones.

Los independientes plantean el mismo riesgo que los candidatos de los partidos políticos en la contaminación del proceso electoral.

Sobran los ejemplos de candidatos vinculados al crimen organizado que se han colado en las organizaciones.

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La realidad a los partidos importa poco.

La eliminación de los independientes resta participación y competitividad a la lucha por el poder.