LAS VEGAS, Nevada. — El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, se medirá este sábado al estadounidense Terence Crawford, quien busca convertirse en el primer boxeador en ser campeón absoluto en tres divisiones distintas.

Álvarez llega con un récord de 63 victorias (39 por nocaut), 2 derrotas y 2 empates, mientras que Crawford mantiene su invicto con 41 triunfos (31 por la vía rápida) y un palmarés que incluye haber conquistado los cuatro cinturones mundiales en los pesos superligero y welter.

«Sabemos que ‘Canelo’ es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las leyendas», expresó Crawford durante la rueda de prensa previa al combate, que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

‘Canelo’ busca recuperar su dominio y silenciar las dudas

A sus 35 años, Álvarez no ha mostrado el dominio avasallador de años anteriores y no gana por nocaut desde noviembre de 2021, cuando venció a Caleb Plant.

En mayo pasado, derrotó al cubano William Scull en una pelea poco vistosa, pero con la que conquistó el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sumándolo a los de la AMB, CMB y OMB, para reafirmarse como el campeón indiscutible de la división.

Antes había superado a Edgar Berlanga, Jaime Munguía, Jermell Charlo y John Ryder, aunque sin lucir tan dominante, y enfrentando críticas por no medirse a rivales considerados más fuertes como David Benavidez, el retador mandatorio del CMB.

Quizas te interese: Licey presenta a María José Armenteros Alsina como su nueva madrina para la temporada 2025-26

Crawford asume el mayor reto de su carrera

Con 37 años, Terence Crawford dará el salto de dos divisiones para enfrentarse a un rival más pesado, un desafío que ha generado dudas entre analistas y fanáticos.

El estadounidense, originario de Omaha, posee una de las trayectorias más sólidas del boxeo reciente, pero esta será su prueba más exigente en términos físicos y estratégicos, lo que añade expectación al duelo.

Una noche decisiva en Las Vegas

La esperada pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas a las 20:00 hora local (03:00 GMT del domingo), y promete ser un combate histórico que podría redefinir el panorama del boxeo mundial.