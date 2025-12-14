El nacimiento del Niño Jesús en la plazoleta del Banco Central en esta navidad 2025./Foto Jorge González

SANTO DOMINGO.- La magia de la Navidad ha tomado las principales vías, edificaciones, parques, plazas comerciales y barrios del Gran Santo Domingo, envolviendo estos espacios en un ambiente festivo, de alegría y colorido, que impacta a quienes pasean, visitan o residen en estas zonas, donde las luces, las figuras decorativas y el espíritu navideño son los protagonistas.

Miles de bombillitos de colores, con figuras alusivas a la Navidad, al Nacimiento del Niño Jesús y a la cena de Nochebuena, brillan en las isletas, así como en instituciones públicas y privadas de las principales avenidas del Distrito Nacional, convirtiendo estos espacios en un espectáculo visual que atrae la atención de quienes transitan por dichas vías.

La decoración de la navidad en el bulevar de la Winston Churchill./Foto Jorge González

En un esfuerzo conjunto sin precedentes, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y diversas instituciones públicas han unido fuerzas para transformar las avenidas, parques y espacios públicos en un deslumbrante escenario nocturno, convirtiendo la ciudad en un gigantesco parque de luces al aire libre.

Gran Santo Domingo se viste de Navidad con iluminación y decoraciones espectaculares en espacios públicos

“Quizás yo no sea la mejor persona para entrevistar, ya que soy team Carolina. La Navidad ha sido diferente en esta alcaldía, pues todos los parques y las principales vías, además de estar limpios y en buen estado, están bien iluminados y totalmente decorados con motivos navideños”, expresó Segundo Rojas, residente en el sector Naco.

Figuras navideñas a todo lo largo de la avenida George Washington.

El Malecón de Santo Domingo, la avenida Winston Churchill, entre otras importantes vías, así como una gran cantidad de parques y espacios públicos, se han convertido en paseos peatonales llenos de color. La ciudad ofrece ahora una experiencia inmersiva, donde la arquitectura urbana se mezcla con la fantasía navideña.

Entre las principales atracciones que pueden disfrutar los ciudadanos se encuentran pasajes iluminados instalados en aceras y bulevares, que crean el escenario ideal para las fotografías familiares. También destacan los túneles de luces, estrellas, enormes árboles de Navidad, renos, ángeles y representaciones del Nacimiento, ubicados estratégicamente en rotondas, plazas y parques.

El gigantesco arbolito del ADN en el malecón.

Cabe destacar que este flujo de personas hacia las zonas iluminadas beneficia a los pequeños comerciantes del entorno, como cafeterías y puestos de comida, contribuyendo a diversificar la economía local.

Además, la iluminación masiva y el despliegue de operativos de seguridad hacen que los espacios públicos sean más seguros durante el tránsito nocturno, promoviendo la sana recreación y ofreciendo una alternativa de ocio saludable y accesible para todos los estratos sociales.

Banco Central

Hace una semana, las autoridades del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) realizaron el tradicional encendido del Belén y del árbol navideño, en una actividad que reunió al personal de la institución junto a sus familiares.

El acto fue encabezado por el gobernador Héctor Valdez Albizu, quien expresó que los allí reunidos son:

“Amantes de las tradiciones, entusiastas de las luces navideñas, personas cautivadas por las ilusiones que florecen en estos días, que se emocionan con la sonrisa de los niños, disfrutan de la familia y entonan un villancico con emoción compartida, en momentos que se graban en nuestra memoria”.

Limpieza y seguridad

Otro aspecto a resaltar es la limpieza constante en todas las áreas intervenidas, realizada por obreros del ADN, así como la seguridad permanente a cargo de los policías municipales, garantizando espacios ordenados, seguros y agradables para la ciudadanía.