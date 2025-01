Los cables colgantes: Amenaza permanente para los capitaleños

Miles de metros de cables de los colocados entre los postes del tendido eléctrico, sin que se pueda distinguir si están en uso o no, cuelgan a una distancia del suelo muy inadecuada y, en ocasiones, hasta están tirados en las vías sin importar si son de electricidad o de telecomunicaciones, creando un problema de seguridad y contaminación visual en el sector de Gascue.

No es solo la contaminación visual producida por estas enredaderas de alambres, que provocan las compañías que usan estos espacios, es también la peligrosidad que representan para quienes transitan o habitan cercano a estas marañas. No es extraño oír historias de personas a pie, en bicicletas y motores que han tenido inconvenientes con alambres casi al ras del suelo.

Aunque en febrero de 2023 el Gobierno anunció un plan contra la contaminación visual que incluía el retiro de cables en desuso en la capital, el problema persiste y empeora. La foto, en la esquina de las calles Manuel Rodríguez Objío y Rosa Duarte, en Gascue, lo confirma./Foto Jorge González

“Le puedo decir de dos casos en este sector. Uno es el de un delivery de eso de Pedidos Ya, que se enredó en un cable de eso que no tienen gomas y cayó al suelo. El otro es de una señora que aunque no llegó a pasarle nada, casi se puso un alambre de gargantilla en el cuello”, dijo José Manuel Castro, seguridad privada en el lugar.

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional por Gascue era muy notorio el problema de cables colgantes. En muchos lugares a los cables las personas le amarran bolsas plásticas y pedazos de telas para que sean visibles a los ojos de los peatones, motoristas y conductores que transitan por la zona.

Resulta llamativo que en este sector, en el entorno del Palacio Nacional, una zona considera exclusiva y de seguridad importante que recibe decenas de personas diariamente que deben parquearse en esta área cuando visitan la casa de Gobierno, esto pase sin llamar la atención.

Marañas de cables

Las marañas o enredaderas de cables se forman en los postes del tendido eléctrico y alumbrado público provocado por las empresas de comunicación, mediante acuerdos entre compañías y pagos a los ayuntamientos.

Al estas empresas estar sumergidas en una aguerrida competencia por la captación de usuarios, cambian constantemente sus planes y ofertas, por lo cual los clientes se mudan de una empresa a otra con cierta regularidad. Los cambios originan desuso de cables que nunca serán usados de nuevo y tampoco retirados.

En la calle San Francisco de Macorís los alambres dificultan el tránsito de peatones./Foto Jorge González

Sectores y vías

Son muy pocos los sectores de la capital que no estén con una colocación excesiva de postes del tendido eléctrico, llenos de marañas de alambres para distribuir la electricidad y telecomunicaciones, que aparte de afear todo el entorno se convierte en un peligro público por distintas razones.

En ocasiones originan cortocircuitos, incendios y pérdidas de electricidad. Pero también crean inconveniente ya que pueden actuar como telaraña y hacer caer a las personas.

No importa si es un sector como Bella Vista, Naco, El Quisqueya, etc. o por el contrario como el ensanche La Fe, Villa Consuelo, o Cristo Rey; no importa si son vías como La 27 de Febrero, La Tiradentes, Lope de Vega o de igual forma como la Nicolás de Ovando o la Barney Morgan. Todas están afectadas por este mal.

Plan Gobierno

En el mes de febrero de 2023 el Gobierno anunció un plan contra la contaminación visual con retiro de cableado en desuso en la ciudad de Santo Domingo a través de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y Edesur Dominicana.

Este proyecto conllevaría la ejecución de acciones conjuntas para el retiro de los cables propiedad de las empresas de telecomunicaciones que estén haciendo uso del espacio público en condiciones no adecuadas y que obstruyan el libre tránsito del ciudadano.

Otras empresa que serían involucradas en el plan son: la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (Intrant), Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

Hasta ahora los trabajos para lograr la descontaminación visual de la ciudad, no han iniciado y el problema parece empeorar a cada día.

Gran Santo Domingo

Aunque este trabajo solo está realizado en el Distrito Nacional, el problema de la contaminación visual y la peligrosidad que representan las enredaderas de cables de electricidad y de comunicaciones afecta en la actualidad al Gran Santo Domingo (GSD).