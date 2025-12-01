A partir de este lunes primero de diciembre de 2025, los dominicanos residentes en el extranjero y que tradicionalmente vienen al país a pasar Nochebuena y Año Nuevo con sus familiares y amigos, podrán traer artículos hasta $5,500 dólares libres de impuestos.

La medida fue dispuesta por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y se aplicará hasta el 15 de enero del 2026, según explicó el director general de Aduanas, licenciado Eduardo Sanz Lovatón.

Explicó que la medida implica un aumento de $2,500 dólares más que el año pasado y que con la disposición el presidente Luis Abinader busca favorecer a centenares de miles de dominicanos que vienen a pasar las navidades con sus familiares en el país.

Imagen generada por IA de viajeros llegando a República Dominicana para las fiestas navideña. Los dominicanos podrán traer artículos hasta $5,500 dólares libres de impuestos

Las gracias navideñas (o facilidades navideñas), solo se aplicarán a los dominicanos que tengan más de seis meses sin venir a su tierra natal y que regularmente vienen cargados de regalos para sus familiares y amigos.

“Con estas facilidades, el gobierno del presidente Luis Abinader reconoce y gratifica a la diáspora dominicana, por sus aportes e impacto a la economía y su arraigo al país”, manifestó el director general de Aduanas.

Durante el mes de diciembre, miles de dominicanos residentes en los Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, Centro y Sudamérica, llegan a su país a pasar las navidades con sus familiares y amigos diseminados en todo el territorio nacional.

Muchos traen consigo equipajes cargados de mercancías diversas y otros deciden enviarlas a través de compañías de transporte de cargas aéreas, aprovechando las facilidades navideñas por disposición del presidente Luis Abinader.

AUMENTO DE PERSONAL

Desde este lunes primero de diciembre, todas las instituciones oficiales de servicios, direcciones de Aduanas, Migración, Policía Nacional, DNCD, Politur, entre otras, aumentan su personal en el aeropuerto de Las Américas, así como en las demás terminales del país.

Ese aumento se produce para ofrecer mayor garantía al desplazamiento de los viajeros, así como mantener control de los cientos de personas que acuden al aeropuerto a recibir a sus familiares y amigos.

Se informó asimismo que tanto el Ministerio de Defensa como la Dirección de la Policía Nacional, dispondrán un aumento del patrullaje en la autopista de Las Américas, para proteger a los miles de viajeros que se desplazan por la vía.