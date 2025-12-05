Caramelo anuncia su reality show «El Tour del Soltero»

El influencer Caramelo anunció su nuevo proyecto llamado “El Tour del Soltero”, un reality show para conquistar su corazón.

Carlos Antonio Cruz, nombre real de Caramelo, compartió la noticia el jueves en redes sociales junto a un video, con su canción titulada «El Soltero», en el aparece tranquilamente sentado junto a una piscina aparentemente en una finca.

El creador de contenido explicó que 10 participantes enfrentarán diversos retos para lograr enamorarlo.

El ganador de «La Casa de Los Famosos All Stars» adelantó que “La Villa del Soltero”, donde se llevará a cabo el programa, estará ubicada en República Dominicana.

Además de ser “dueña del corazón” del exparticipante de «La Casa de Alofoke 2», la ganadora obtendrá US$50 mil dólares.

“El amor puede ser dulce… pero solo una se queda con el caramelo”, escribió.

De inmediato, seguidores, en su mayoría mujeres, manifestaron en los comentarios su deseo de participar. “¿Dónde me anoto?” “¿En República Dominicana todavía existe el divorcio express?…preguntando para una amiga” “Yo quiero ir aunque sea a barrer y a pasar los pomitos de agua cuando tengan sed”, “¿Dónde se hace el casting?”.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno y la vía de transmisión del reality show.