La Perversa será una de las integrantes del reality show “La Casa de Alofoke 2”, dirigido por el empresario Santiago Matías.

La participación de Denisse Michelle Tejada, nombre real de la cantante urbana, fue anunciada el lunes a través de las redes sociales de Alofoke.

«La cosa se pone aun mas interesante. Bienvenida La Perversa a la Casa de Alofoke 2. 9 de la noche en vivo en YouTube Alofoke Radio Show. Tienen 6 días para dormir antes que inicie el espectáculo», escribió Matías.

La Perversa, una de las figuras femeninas más populares del género urbano dominicano, compartirá casa con reconocidas personalidades del entretenimiento como la presentadora peruana Laura Bozzo, el exjugador de Grandes Ligas Luis Polonia, la modelo panameña Gracie Bon, el comunicador y humorista Juan Carlos Pichardo y el creador de contenido Carlos Montesquieu.

El elenco también incluye a los artistas puertorriqueños Jlexis y Michael Flores, así como a los influencers dominicanos radicados en Estados Unidos Young Swagon, JD Con su Flow, Julissa Gutiérrez “Magalys” y Maminolas «CarePepita», además del joven creador Germán Bautista Samil, conocido como “El Elegido”.

La Casa de Alofoke 2 está previsto a iniciar el próximo 20 de octubre a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.