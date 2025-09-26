SANTO DOMINGO, DN.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó la sesión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, dando seguimiento a las medidas adoptadas ante las lluvias provocadas por una onda tropical y solicitó la cooperación de los munícipes para minimizar los riesgos.

La sesión, realizada en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, contó con reportes de las instituciones participantes sobre las acciones preventivas que se están ejecutando. Mejía enfatizó que el trabajo ha sido preventivo desde el día anterior, con el objetivo de evitar impactos negativos por el paso de la onda tropical.

Ante la declaratoria de alerta roja para el Distrito Nacional, la alcaldesa pidió a la ciudadanía no sacar la basura durante las lluvias, para evitar que sea arrastrada y obstruya los colectores pluviales. Asimismo, recordó que se han cerrado temporalmente los parques y ciertas vías, incluyendo ensanche Paraíso, Los Praditos y el entorno de Teleantillas, y solicitó a la población respetar las vallas de seguridad.

Mejía resaltó la colaboración de los constructores a través de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), quienes recogieron materiales de construcción para evitar obstrucciones en los drenajes. También reconoció el trabajo de las juntas de vecinos y las brigadas del cabildo, que han intensificado labores preventivas como limpieza de filtrantes, imbornales y contenes en puntos críticos.

El comité, que se mantiene en sesión permanente, busca mantener comunicación activa entre todas las instituciones para responder de manera inmediata a cualquier eventualidad. Entre los presentes estuvieron representantes de los ministerios de Obras Públicas, Salud Pública y Medio Ambiente, además de Digesett, Edeeste, Superintendencia de Electricidad, Intrant e Indomet, así como miembros del cabildo, incluido el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, y el intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta.