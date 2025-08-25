Santo Domingo.- Una activa onda tropical aumentará la nubosidad y provocará aguaceros a partir de este martes en provincias ubicadas en el litoral caribeño y el Cibao Central, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros se registrarán sobre las provincias La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago de los Caballeros, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan y Elías Piña.

» Este martes, se observará un incremento de la nubosidad en algunos poblados del litoral caribeño, con precipitaciones y tronadas aisladas asociadas a una activa onda tropical, con su mayor actividad lluviosa sobre agua del mar Caribe», dice el informe de Indomet.

Dicho sistema se debilitó tras penetrar al Caribe, pero se espera que vuelva a reagruparse para provocar nublado y lluvia en las poblaciones antes señaladas, de acuerdo al informe.