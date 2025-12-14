Santo Domingo.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción de prisión preventiva y arresto domiciliario a los 10 imputados en el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), entre ellos su exdirector ejecutivo, el doctor Santiago Hazim, señalado como principal acusado del caso.

El magistrado dispuso 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo para Hazim, así como para Rafael Martínez Hazim, Germán Robles, Gustavo Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, a los imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda se les impuso prisión domiciliaria como medida de coerción.

De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían participado en una estructura que presuntamente desfalcó al Estado dominicano mediante la comisión de múltiples delitos en Senasa, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Las autoridades indicaron que el proceso judicial continuará su curso conforme a lo establecido en la ley, mientras se profundizan las investigaciones sobre el caso.