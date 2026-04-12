Santo Domingo.- Desde hoy queda abierto en todo el país el proceso para solicitar la nueva cédula de identidad. Los ciudadanos podrán acudir a los centros de cedulación en un cronograma organizado por mes de nacimiento, comenzando con abril.

La Junta Central Electoral (JCE), explicó que, para garantizar un proceso organizado y eficiente, se han habilitado más de 190 centros de cedulación en todo el territorio nacional. Estos espacios están distribuidos en distintas modalidades: 153 centros de servicio estándar, 30 de alto servicio y 10 de servicio continuo (24 horas).

Los Centros de Expedición de Actas y Cédulas que trabajarán con cita previa, en horario de lunes a viernes 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos y días feriados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., son los siguientes: Galería 360, Ciudad Juan Bosch, Sambil, Bella Vista Mall y Plaza Central.

En tanto que los centros de servicio continuo (24 horas) laborarán todos los días las 24 horas, incluidos los domingos y días feriados. El horario de 08:00 a 11:00 p. m. será para los ciudadanos/as que acudan a sacar su cédula por mes de cumpleaños y, en el caso de los que estén fuera de ese mes, estos podrán realizar cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Para el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, en la estación de validación de datos personales, el ciudadano o ciudadana podrá previamente verificar sus datos. En esta fase se le permitirá realizar actualizaciones.

Algunos centros requerirán cita previa, incluyendo los 10 de servicio continuo y cinco centros de expedición de actas y cédulas, para un total de 15 puntos donde será necesario agendar turno.

Nueva cédula

La nueva cédula incorporará materiales y tecnologías de última generación, incluyendo: tarjeta fabricada con 9 láminas de policarbonato, grabado a láser de datos, imposibilidad de alteración o deslaminado, durabilidad prolongada, mayor resistencia al desgaste, calor y humedad, fotografía grabada a láser a escala de grises para mayor seguridad, chip integrado para almacenar datos biométricos y personales, certificados digitales, funcionalidad de identidad digital y más de 100 elementos de seguridad y cumplimiento con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil (OACI), lo que la convierte en un documento de viaje.