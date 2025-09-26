César el Abusador: ¿Quiénes son los funcionarios que sobornó?

Nunca se han sabido ni se sabrán los nombres de funcionarios civiles y militares a los que sobornaría César el Abusador para operar sus negocios. ¿Interesa?

Tal parece que Homero Figueroa tendrá que declarar sobre los contratos de publicidad que otorgó cuando era vocero de la Presidencia. Parece.

Aunque ya existe una investigación, el PLD pide que se indaguen supuestas anomalías en el Inabie. Complacido de antemano.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dice que necesita 50 fiscales más para hacer el trabajo. Así de simple. ¿Qué les parece?

Parece que con las nuevas elecciones es que superará la crisis en el Colegio de Abogados, que ya va para dos años. ¿De acuerdo?

Al cumplirse 12 años se evidencia que no han desaparecido los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. ¿Es para menos?

Puedes leer: Operación antinarcóticos: ¿Bajo qué condiciones es efectiva la cooperación internacional?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su aliado Donald Trump fueron los principales blancos en la ONU. Les cayeron todos.

Todavía se espera la investigación sobre la muerte de las cinco personas en Santiago en un supuesto intercambio de disparos con la Policía. ¿Estamos?