China impulsará la integración de la IA en la economía real, según informe del Gobierno

Pekin.- China reafirmó este jueves su apuesta estratégica por la inteligencia artificial (IA) al anunciar que impulsará la integración de esta tecnología en distintos sectores económicos, según el informe de trabajo presentado por el primer ministro Li Qiang ante la Asamblea Nacional Popular (ANP).

Durante la presentación del documento, Li señaló que el Gobierno promoverá la aplicación de la IA en la industria y los servicios mediante la iniciativa denominada “IA Plus”, orientada a acelerar su implementación en la economía real.

Impulso a las “industrias del futuro”

El informe destaca el fortalecimiento de los mecanismos de financiación para las llamadas “industrias del futuro”, entre ellas:

Manufactura avanzada

Tecnología cuántica

Biotecnología

Robótica

Asimismo, el Ejecutivo fomentará el desarrollo de terminales inteligentes de nueva generación, equipos industriales avanzados y plataformas digitales, junto con la transformación digital de la industria manufacturera.

Mayor inversión en I+D

El documento subraya el aumento del gasto en investigación y desarrollo (I+D), que alcanzó el 2,8 % del producto interior bruto (PIB), así como el crecimiento del volumen de transacciones vinculadas a contratos tecnológicos.

Competencia tecnológica y contexto internacional

El renovado énfasis en la IA se produce tras la irrupción de nuevos modelos chinos como DeepSeek y desarrollos de grandes compañías como Alibaba y ByteDance, que han ganado visibilidad internacional y reavivado la competencia tecnológica con Estados Unidos.

El anuncio llega en un momento en que Washington mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y tecnologías vinculadas al entrenamiento de sistemas de IA.

En este escenario, Pekín ha defendido la necesidad de reforzar la autosuficiencia tecnológica, manteniendo al mismo tiempo el marco regulatorio adoptado en 2023, que exige que los servicios de IA respeten los “valores socialistas fundamentales” y no generen contenidos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad social.