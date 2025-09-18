España.– El baloncestista dominicano Chris Duarte debutó oficialmente este jueves con el Unicaja de Málaga, aportando cinco puntos en la victoria 73-61 sobre el Alahli SC de Libia, en el estreno del vigente campeón en la Copa Intercontinental FIBA que se disputa en Singapur.

Duarte, exjugador de la NBA, acertó su único lanzamiento de dos puntos y uno de los dos triples que intentó. Además, capturó dos rebotes defensivos, repartió una asistencia y terminó con una valoración de siete créditos en el triunfo que acerca a su equipo a la final.

Chris Duarte debuta con el Unicaja

El conjunto malagueño dependerá de sí mismo en su segundo partido del grupo A, programado para este viernes ante el Utsunomiya Brex de Japón, para clasificar al encuentro por el título del domingo y defender la corona que conquistó en 2024 en este mismo país del Sudeste Asiático.

El partido, marcado por el bajo acierto ofensivo, tuvo como figura al ala-pívot hispanodominicano Tyson Pérez, quien firmó 16 puntos y lideró la ofensiva española. También destacaron Tyler Kalinoski y James Webb III, ambos con 12 puntos.

El Alahli, campeón de la Basketball Africa League (BAL), luchó con intensidad y tuvo como máximas figuras al caboverdiano Iván Almeida (21 puntos y 23 de valoración) y a Ismael Romero (20 puntos), aunque no fue suficiente ante la mayor profundidad y rotación del Unicaja dirigido por Ibon Navarro.