En un mundo donde la juventud se ha vuelto sinónimo de belleza, salud y éxito, el deseo de conservar una apariencia fresca y vital es compartido por millones. Pero mientras muchos acuden a tratamientos estéticos, el singapurense Chuando Tan ha conquistado Instagram simplemente compartiendo su rutina diaria, basada en alimentación saludable, ejercicio físico y descanso de calidad.

Todo comenzó cuando abrió su cuenta en Instagram (@chuando_chuandoandfrey) por sugerencia de un amigo, con la intención de difundir su trabajo fotográfico. Sin embargo, lo que captó la atención de sus más de 1.6 millones de seguidores fue otra cosa: su rostro juvenil y cuerpo tonificado que parecen de alguien de 30… o menos.

“Para variar un poco el contenido, subí algunas fotos mías”, comentó en una entrevista. Lo que no imaginaba era que terminaría revelando lo que muchos consideran su verdadero arte: envejecer sin perder la vitalidad.

Su rutina: sin secretos, pero con mucha constancia

Para Chuando Tan, no hay atajos ni fórmulas mágicas. Su rutina es clara y estructurada. “La dieta representa el 70% y el ejercicio el 30%”, explica. Cada mañana desayuna seis huevos duros (solo cuatro con yema), un vaso de leche y, a veces, aguacate o bayas. Evita el café y el té, prefiere el agua, y toma vitamina C regularmente.

Almuerza arroz con pollo, verduras asadas y sopa de pescado. Su único “pecado” es el helado, pero incluso eso lo consume solo en la primera mitad del día para no alterar su sueño. No come nada durante las cinco o seis horas previas a irse a la cama.

Ejercicio diario, sin excusas

Tan se ejercita al menos tres veces por semana, aunque su meta ideal son cuatro. Entrena fuerza muscular durante media hora y luego camina rápido en la cinta. Por las noches nada durante una hora, lo que considera su terapia antiestrés.

Debido a una lesión en la rodilla, evita correr. “Prefiero caminar rápido, lo importante es mantenerse en movimiento”, afirma.

Dormir temprano, un hábito innegociable

Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de su estilo de vida es su riguroso respeto por el sueño. Nunca se acuesta después de las 11 de la noche y cena con horas de anticipación para lograr un sueño profundo y reparador.

“Dormir bien es tan importante como comer bien o hacer ejercicio. Vale la pena acostarse temprano”, asegura.

Belleza sin bisturí

Pese a las constantes especulaciones, Chuando niega haberse sometido a cirugías estéticas. Solo utiliza un gel limpiador facial y crema hidratante, debido a su piel sensible. En una ocasión probó el botox, pero no quedó conforme con los resultados. Lo único que mantiene religiosamente es su tinte para el cabello, con el que combate las canas.

Más que genética: una filosofía de vida

Al cumplir 59 años, compartió una foto con su pastel y un mensaje de gratitud: “Estoy muy feliz hoy y agradecido por otro año más en este hermoso planeta”. Sus seguidores lo llenaron de mensajes de admiración, pero él se mantiene humilde.

“No voy a dar la falsa impresión de que seré siempre joven. Sé que estoy envejeciendo”, declaró. Pero si bien no niega el paso del tiempo, sí demuestra que se puede vivir mejor si se adoptan hábitos saludables.

En un mundo obsesionado con lo instantáneo, Chuando Tan ofrece una lección que va a contracorriente: el verdadero secreto de la juventud está en la constancia, la simplicidad y el autocuidado diario.