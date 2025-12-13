El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado se registrarán chubascos pasajeros en las provincias de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Duarte, debido a la incidencia de una vaguada.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional, el cielo se presentará medio nublado durante la tarde, con la ocurrencia de chubascos aislados.

Mientras tanto, en La Romana y La Altagracia predominará un cielo medio nublado en ocasiones, acompañado de chubascos pasajeros, según el informe meteorológico.

En contraste, en las provincias de Montecristi, Azua, Barahona y Peravia no se esperan precipitaciones durante el día de hoy.

Indomet señaló que las temperaturas durante la noche y la madrugada se tornarán frescas y agradables, propias de la época del año, especialmente en zonas montañosas y en los valles del interior del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y oleaje anormal. Esta advertencia aplica para la costa atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Miches, en El Seibo, así como para toda la costa del mar Caribe.

Para mañana, se prevé que desde la madrugada se produzcan precipitaciones débiles a moderadas en provincias del sureste, noreste y a lo largo de la costa caribeña, como resultado de la persistencia de la vaguada. Entre las demarcaciones afectadas se encuentran La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Espaillat y Puerto Plata, entre otras.

Durante la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en las zonas costeras, disminuyendo de manera gradual a medida que ingrese una masa de aire con menor contenido de humedad. En horas de la tarde, gran parte del país presentará nubes aisladas; no obstante, los efectos locales favorecerán la ocurrencia de chubascos aislados hacia la Cordillera Central y el noroeste.