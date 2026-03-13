Santo Domingo.– La interacción del viento del este y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera provocará desde la madrugada de este sábado aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes de manera local y ocasionales ráfagas de viento en varias provincias del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que estas precipitaciones se sentirán principalmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elías Piña.

Para las primeras horas del día se prevén nublados acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil vaguada y al viento del este.

También te puede interesar:

Los aguaceros se concentrarán especialmente en provincias del litoral atlántico, la llanura oriental, el suroeste, así como en la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones donde podrían registrarse precipitaciones figuran María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, La Altagracia, Espaillat, Puerto Plata, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Independencia y San Cristóbal.