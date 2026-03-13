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¡Prepárate! Se esperan aguaceros y vientos este fin de semana en RD

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¡Prepárate! Se esperan aguaceros y vientos este fin de semana en RD

Santo Domingo.– La interacción del viento del este y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera provocará desde la madrugada de este sábado aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes de manera local y ocasionales ráfagas de viento en varias provincias del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que estas precipitaciones se sentirán principalmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elías Piña.

Para las primeras horas del día se prevén nublados acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil vaguada y al viento del este.

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Las lluvias disminuirán en gran parte del país, pero seguirán en Santo Domingo y San Cristóbal

Los aguaceros se concentrarán especialmente en provincias del litoral atlántico, la llanura oriental, el suroeste, así como en la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones donde podrían registrarse precipitaciones figuran María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, La Altagracia, Espaillat, Puerto Plata, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Independencia y San Cristóbal.

TEMAS: #Aguaceros#clima#Indomet#lluvias
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.