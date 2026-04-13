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Estas son las avenidas afectadas por lluvias en Santo Domingo

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Estas son las avenidas afectadas por lluvias en Santo Domingo

Santo Domingo. — La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que, debido a las condiciones climáticas registradas en el Gran Santo Domingo, se han producido caídas de árboles y postes del tendido eléctrico en distintas vías de la capital.

Vías afectadas

Entre las zonas reportadas figuran:

  • Avenida George Washington, próximo a Malecón Center (poste caído)
  • Avenida George Washington, frente al Ministerio de Cultura (poste caído)
  • Colegio Médico Dominicano (árbol caído)
  • Avenida Santiago con Mahatma Gandhi (árbol caído)
  • Calle Nicolás Penson (árbol caído)
  • Avenida George Washington, próximo a Montesinos (árbol caído)
  • Avenida Máximo Gómez, frente al Ministerio de Educación (árbol caído)

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Llamado a la ciudadanía

La entidad exhortó a los conductores a transitar con extrema precaución, evitar circular por las zonas afectadas si no es necesario y atender las indicaciones del personal en el terreno.

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Operativo en marcha

La DIGESETT mantiene unidades desplegadas en los puntos impactados, viabilizando el tránsito y apoyando las labores de asistencia para restablecer la normalidad en las vías lo antes posible.

TEMAS: #avenidas#Condiciones climáticas#lluvias#Santo Domingo
El Nacional

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