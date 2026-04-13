Santo Domingo. — La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que, debido a las condiciones climáticas registradas en el Gran Santo Domingo, se han producido caídas de árboles y postes del tendido eléctrico en distintas vías de la capital.

Vías afectadas

Entre las zonas reportadas figuran:

Avenida George Washington, próximo a Malecón Center (poste caído)

Avenida George Washington, frente al Ministerio de Cultura (poste caído)

Colegio Médico Dominicano (árbol caído)

Avenida Santiago con Mahatma Gandhi (árbol caído)

Calle Nicolás Penson (árbol caído)

Avenida George Washington, próximo a Montesinos (árbol caído)

Avenida Máximo Gómez, frente al Ministerio de Educación (árbol caído)

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Llamado a la ciudadanía

La entidad exhortó a los conductores a transitar con extrema precaución, evitar circular por las zonas afectadas si no es necesario y atender las indicaciones del personal en el terreno.

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Operativo en marcha

La DIGESETT mantiene unidades desplegadas en los puntos impactados, viabilizando el tránsito y apoyando las labores de asistencia para restablecer la normalidad en las vías lo antes posible.