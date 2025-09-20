Viajeros en el aeropuerto de Berlín, donde un ciberataque causó demoras, en Berlín, Alemania, el 20 de septiembre de 2025. (Carsten Koall/dpa vía AP)

Las largas colas, las cancelaciones de vuelos y la confusión entre los pasajeros son la tónica este sábado en el aeropuerto de Bruselas y en el de Heathrow, en Londres, debido a un ciberataque que también ha afectado al aeródromo de Berlín-Brandeburgo, en Alemania.

Además, la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín (Irlanda) tuvo que ser evacuada por una “alerta de seguridad” ajena al ataque cibernético.

Con esa complejidad se está desarrollando la jornada de este sábado en aeropuertos europeos, marcada por los “problemas técnicos» registrados por la compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de instalaciones aeroportuarias de Europa.

Debido a ello, en el aeropuerto de mayor actividad del continente, el londinense de Heathrow, docenas de vuelos sufrieron cancelaciones y retrasos.

Fuentes del aeródromo situado al oeste de Londres confirmaron a EFE que el impacto del incidente cibernético causó la cancelación de “una docena” de vuelos de ida y “otra docena” de vuelta, lo que supone tan solo el 1 % del total de los vuelos programados este sábado desde Heathrow, unos 1.300 aproximadamente.

Y es que, al tratarse de un problema de un tercero, el incidente solo había afectado a algunas aerolíneas que utilizaban el sistema de la empresa afectada, por lo que la Terminal 5, la de mayor afluencia y operada principalmente por British Airways, apenas había sufrido contratiempos.

Vuelos cancelados el domingo en Bruselas

En el aeropuerto de Bruselas también se han arremolinado cientos de personas formando largas colas en los mostradores de facturación y muchos otros viajeros permanecieron a la espera de noticias de sus vuelos, debido a un incidente que todavía no ha sido solventado y que obligó a que las operaciones de registro y embarque tuvieran que hacerse de manera manual.

El ataque cibernético ha causado graves disrupciones para los 35.000 pasajeros que planeaban viajar este sábado desde la capital belga y el aeropuerto ya prevé que las alteraciones continúen durante el domingo.

El aeropuerto ha pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo para evitar largos tiempos de espera y cancelaciones de última hora, según informaron medios belgas.

Este sábado se cancelaron al menos nueve vuelos, mientras que cuatro han sido desviados a otros aeropuertos y otros quince han sufrido retrasos de una hora o más.

En la imagen, varios pasajeros en el aeropuerto de Berlín, donde un ciberataque causó retrasos, en Belín, Alemania, el 20 de septiembre de 2025. (Carsten Koall/dpa vía AP)

Ciberatacantes exigen un rescate

El ciberataque, del cual todavía se desconoce su origen o naturaleza, lo sufrió Collins Aerospace, compañía que provee de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas en múltiples aeropuertos de todo el mundo.

A lo largo del día, medios como la británica BBC publicaron que RTX, propietaria de Collins Aerospace, dijo estar al tanto de una “interrupción” en sus sistemas cibernéticos que afecta a determinados aeropuertos, y afirmó estar trabajando para resolver el problema lo más rápido posible.

“El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y la entrega de equipaje y puede mitigarse con la facturación manual”, añadió la compañía, según la BBC.

También explicó que se había visto afectado un software que permite a diferentes aerolíneas usar los mismos mostradores para hacer el registro y utilizar las mismas puertas de embarque en los aeropuertos.

Por su parte, el medio belga VRT News informó que la empresa estadounidense Collins Aerospace fue atacada por un programa dañino que bloqueó los datos de los servidores de la compañía, por los que los atacantes exigen ahora un rescate.

Evacuada la T2 de Dublín por un equipaje “preocupante”

En paralelo a los problemas registrados en Bruselas, Berlín y Londres, también hubo que evacuar la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín tras recibir una “alerta de seguridad” alrededor de las 11-30 hora local (10-30 GMT), según informó la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ.

Varias horas después, el aeródromo irlandés daba cuenta en la red social X de la reapertura de la instalación- “El Aeropuerto de Dublín confirma que la Terminal 2 ha recibido el visto bueno».

El aeropuerto también advirtió de que “es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día” y recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para recibir actualizaciones.

Después, a través de un comunicado remitido a EFE, se confirmó que la Policía irlandesa (Garda) evacuó la Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín como medida de precaución tras recibir un aviso sobre un equipaje de avión “preocupante».