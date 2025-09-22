Redacción Ciencia.– Vincular el uso del paracetamol durante el embarazo al riesgo de autismo en niños carece de «pruebas sólidas» y son «muchos» los estudios que refutan esa correlación, según señalaron este lunes varios científicos, ante el anuncio que podrían hacer en ese sentido el presidente estadounidense Donald Trump y autoridades sanitarias de su país.

La profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), Monique Botha, explicó que el estudio más importante sobre el tema, elaborado por investigadores suecos con datos de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) y publicado en 2024, no encontró relación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual.

Según Botha, esta evidencia sugiere que «no existe un efecto causal del paracetamol en el autismo», reforzado además por la ausencia de una relación dependiente de la dosis. “Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación”, subrayó.

La especialista alertó sobre el riesgo de generar alarmismo innecesario, que podría impedir que las mujeres accedan a un medicamento considerado más seguro que otras alternativas durante el embarazo, y advirtió que incluso podría estigmatizar a las familias con hijos autistas.

En la misma línea, Dimitrios Siassakos, profesor de Obstetricia y Ginecología en el University College de Londres, recalcó que el autismo es resultado de «varios factores, a menudo combinados», como la predisposición genética o complicaciones en el parto.

El experto destacó que, en los estudios que analizaron a hermanos, cualquier asociación desapareció, y lo que realmente importaba era el historial familiar, no el uso de paracetamol.

«Centrarse indebidamente en el paracetamol podría impedir que las familias utilicen uno de los medicamentos más seguros para el embarazo cuando lo necesitan», afirmó Siassakos.

Según publicó The Washington Post, se espera que Trump, junto a autoridades sanitarias, emita este lunes una advertencia sobre el consumo de paracetamol en embarazadas y presente un tratamiento experimental para el autismo basado en leucovorina, un análogo del ácido fólico.