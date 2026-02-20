Cinco lugares en París fueron evacuados tras amenazas de bomba este viernes

París.– Cinco lugares de París recibieron este viernes amenazas de bomba y algunos de ellos, como la torre Montparnasse o la universidad Sciences Po, fueron evacuados por precaución.

«Se ha recibido un aviso sobre un posible artefacto explosivo en varios lugares de la capital», confirmaron fuentes policiales a la cadena Franceinfo.

Las amenazas también afectaron a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares fue evacuado ni registrado, de acuerdo a esa emisora pública.

Detalles confirmados

El quinto lugar afectado fue la sala de conciertos Bataclan, que tampoco fue objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

Los registros en los lugares evacuados, por el momento, no detectaron ningún artefacto anormal.