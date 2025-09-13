Lawrence, Massachusetts.´-El empuje de los dominicanos en esta ciudad estadounidense es tal que de 9 concejales que tiene la alcaldía, 8 son de esta nacionalidad, además de que son propietarios del 87 por ciento de los negocios, afirmó el alcalde Brian de Peña.

“Antes decíamos que los dominicanos incursionaban en las bodegas, pero ahora son los propietarios, de grandes negocios, de grandes restaurantes”, dijo.

De Peña, quien también es dominicano, resaltó que el trabajo de sus compatriotas se pone de manifiesto en que son propietarios del al menos el 87 por ciento de los negocios, que son la mayoría en esta ciudad.

También te puede interesar:

Aseguró que la economía y el desarrollo de Lawrence descansa sobre los hombros de la comunidad dominicana, que es el grupo étnico mayoritario en esta zona.

Destacó que los dominicanos se han dedicado en cuerpo y alma a trabajar en favor del desarrollo de la comunidad.

“La comunidad dominicana siendo la mayor de esta comunidad ha sido una comunidad emprendedora, una comunidad que ha resaltado precisamente sus valores a través de la economía de la ciudad, a través de la cultura y a través de cada una de las actividades que se realizan en la zona”, sostuvo.

Añadió que “aquí viven más de 65 mil dominicanos, y te puedo decir que el 89 por ciento de los negocios son propiedad de nativos de República Dominicana”.