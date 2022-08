Clásico de Atletismo Escolar “Jaime David Fernández Mirabal” se corre este sábado

PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. Un total de 28 eventos entre las dos ramas serán disputados este sábado durante el II Clásico en Edad Escolar “Jaime David Fernández Mirabal” que celebrará la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA).

El certamen iniciará a las 9:00 de la mañana en la pista del complejo deportivo municipal y las competencias se prolongarán hasta las 5:00 de la tarde, informó el presidente de la FDAA, Gerardo Suero Correa.

Destacó que el doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, ex senador y ex ministro de Deportes, hará el disparo de honor, acompañado por la alcaldesa municipal Mercedes Ortiz y demás autoridades de la provincia.

Explicó que jóvenes en las categorías 14-15 y 16-17 años, provenientes de todas las regiones del país, lucharán por las medallas de oro, plata y bronce. Suero Correa agregó que 260 atletas escolares participarán en 100, 200, 400 y 800 metros planos, así como en impulso de la bala, salto de longitud y lanzamiento de jabalina.

“Estos atletas fueron los que hicieron las mejores marcas, en ambas ramas, de un total de 1,250 jóvenes que vieron acción en las eliminatorias escolares de las regiones Sur, Norte, Este y del Gran Santo Domingo”, expresó Suero Correa, quien es el director general del torneo.

El torneo se realizará gracias a los aportes mensuales que hace el Gobierno, a través del Ministerio de Deportes, además de la Alcaldía de Salcedo, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), los Comedores Económicos del Estado y de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA).

Gerardo Suero elogió el trabajo que realizan los presidentes de las asociaciones provinciales, junto con sus entrenadores.

“El campeonato escolar es el evento del cual han salido las grandes figuras del atletismo dominicano en el pasado reciente, entre los que destacan Marileidy Paulino, Alexander Ogando y Fiordaliza Cofil. Eso ha sido posible gracias al trabajo que realizan las asociaciones en todo el país”, afirmó Suero Correa.

Balkis Mañón será la directora técnica del certamen, en tanto que como coordinador general estará Andrés Eduardo, presidente de la Asociación de Atletismo de Salcedo.