CMD presenta proyecto busca despenalizar actos médicos donde no exista intención causar daño

La diputada de San Cristóbal, Dra. Montserrat Santana, junto a una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el Dr. Waldo Ariel Suero, presentaron hoy, a través de la Secretaría de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que busca despenalizar los actos médicos en los cuales no exista la intención de causar daño.

El presidente del CMD, Ariel Suero y la diputada Montserrat Santana, explicaron que este proyecto no pretende generar impunidad para los médicos, sino hacer justicia en función de la intencionalidad.

La diputada Montserrat Santana y el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, al momento de depositar un proyecto de ley que busca despenalizar los actos médicos en los cuales no exista la intención de causar daño.

Se trata de determinar si hubo o no intención de causar daño a los pacientes o si el médico, por ejemplo, actuó bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

El proyecto propone que si se demuestra que el médico no tenía la intención de causar daño en la atención a sus pacientes (ya sea en cirugías, consultas, etc.) y que no actuó bajo el influjo de alcohol o estupefacientes, no se le penalice. En caso de que la persona afectada o sus familiares deseen continuar con la reclamación, el caso debería ser tratado en un tribunal civil, no penal.

Te puede interesar leer: CMD denuncia precios abusivos del aval en el Intec

Como ejemplo, el presidente del CMD mencionó el caso de un conductor que, estando completamente lúcido y sin haber ingerido alcohol, sufre un accidente debido a la explosión de una llanta, lo que causa daños a un tercero. En este caso, no hubo intención de causar daño, por lo que el asunto se llevaría a un tribunal civil y no penal. Del mismo modo, los médicos no actúan con la intención de dañar a sus pacientes; los incidentes que ocurren son, en su mayoría, accidentes.

Finalmente, tanto el Dr. Waldo Ariel Suero como la Dra. Montserrat Santana instaron a los congresistas a apoyar este proyecto de ley, que resolvería una problemática importante y corregiría muchas injusticias cometidas contra las buenas intenciones de los profesionales de la medicina.

Además de Ariel Suero, la comisión estuvo integrada por el Dr. Justo Nicasio, la Dra. Ana Rita Fabián, el Dr. Alejandro Soto, el Dr. Máximo Martínez y el Dr. Luis Alba.