Santo Domingo.-Los intensos aguaceros de este fin de semana dejaron, hasta la tarde de este sábado,19 comunidades del país aisladas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De igual modo, el COE detalló que, de 4,990 personas que fueron desplazadas o evacuadas, 26 seguían en refugios. Tres carreteras y tres puentes fueron afectados, así como 998 viviendas, incluyendo dos destruidas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) dio a conocer que 46 acueductos fueron afectados por los aguaceros, dos de ellos de manera parcial. El COE estima que la población perjudicada es de 675,275 personas.

Provincias en alerta

Por la incidencia de las lluvias, el COE mantenía 19 provincias en alerta, de las cuales 11 estaban en alerta amarilla y 8 en verde.

En alerta amarilla fueron declaradas Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona y Azua.

Entre tanto, el COE colocó en verde a Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Independencia, Duarte, Santiago y María Trinidad Sánchez.

Disminuirán lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó durante la mañana de hoy que las condiciones del tiempo seguirán mejorando y que sólo podrían presentarse chubascos aislados en poblados del suroeste del país.

Lluvias en Gran Santo Domingo. / Jorge González.

La institución señaló que en horas de la tarde, hasta primeras horas de la noche, la humedad persistente y la inestabilidad asociada al ciclo diurno, darán lugar a incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento, hacia las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez, Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Baoruco.

Este lunes

El Indomet precisó que para el lunes, la humedad empezará a estar limitada y, aunque una onda tropical transitará al sur del país, espera que las precipitaciones sean menos frecuentes e intensas que en días anteriores.

La institución de pronóstico meteorológico prevé la ocurrencia de aguaceros y tronadas de manera dispersa en poblados del noreste, noroeste, suroeste, cordillera Central y el Valle del Cibao.

Embalses

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que el volumen nacional de agua en las presas ronda el 60%, por lo que se encuentran en condiciones de recibir las lluvias que caen sobre el territorio nacional.

La entidad indicó que entre los embalses beneficiados con aportes de lluvia están Sabaneta, Sabana Yegua, Montegrande, Jigüey, Valdesia, Monción, Tavera, Bao, Rincón y Hatillo, los cuales están en proceso de recuperación de manera controlada.

En un boletín emitido, además, por el Comité de Operación de Presas y Embalses, se informó que las máximas precipitaciones han ocurrido hacia la vertiente suroeste de la cordillera Central.

Siguen trabajos

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) comunicó el envió de plataformas para transportar equipos en las zonas afectadas, además de mantener contacto con los contratistas, a fin de atender cualquier situación en el menor tiempo posible.

La institución informó que se mantiene en sesión permanente, mediante el monitoreo continuo del estado de las obras de infraestructura en las zonas afectadas y bajo alerta.

La Policía Turística también mantiene la vigilancia, coordinación y comunicación con los complejos hoteleros.

Un apunte

Plan activo

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que mantiene activo su plan de contingencia, ante posibles emergencias relacionadas con los torrenciales aguaceros de este fin de semana en el país.