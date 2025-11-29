Indomet: Aguaceros fuertes y tronadas afectarán varias provincias este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias regiones del país.

Informó que las precipitaciones continuarán debido al sistema frontal que se encuentra casi-estacionario sobre la porción central de Cuba junto a una vaguada asociada al mismo.

En la mañana las lluvias se concentrarán sobre todo en poblados próximos a la costa atlántica del país.

Mientras que en horas de la tarde, las precipitaciones se presentarán en localidades de las siguientes provincias: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Para la noche continuarán ocurriendo aguaceros dispersos en poblados de la costa norte del país, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, debido a la época del año y los efectos del viento del este/noreste.

El Indomet prevé probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día en zonas de montañas y valles en el interior del país.