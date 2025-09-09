Santo Domingo. – Los amantes del café tienen una cita ineludible del lunes 22 al domingo 28 de septiembre en el nivel 1 de Ágora Mall, donde se celebrará la 4ta edición del Coffeest, Festival del Café de Santo Domingo, un evento que reunirá a productores, baristas, emprendedores, y fanáticos del buen café en una semana repleta de sabor, cultura y experiencias únicas.

Consolidado ya como uno de los eventos más esperados del calendario gastronómico local, el Festival del Café celebra la riqueza cafetera de República Dominicana, promoviendo el consumo de café de calidad y la apreciación de uno de los productos más emblemáticos del país.

En esta cuarta edición, los asistentes podrán disfrutar de nuevas marcas, métodos de preparación innovadores, así como espacios interactivos diseñados para conocer de cerca a los expertos de la industria.

El festival abrirá sus puertas cada día a partir de las 11:00 de la mañana, ofreciendo al público una variada programación que incluye degustaciones, charlas, talleres especializados y muchas sorpresas más en un ambiente pensado para toda la familia.

Este festival está organizado por los jóvenes empresarios Rafael Tejeda y Felix Soto; quienes destacaron la importancia de este novedoso evento en el país.

«El objetivo de esta actividad es crear una plataforma que promueva el consumo de café de calidad y propicie un acercamiento entre el productor, el comerciante y el consumidor”. Expresaron los organizadores, quienes instan a visitar las redes sociales para más información. “Estamos en Instagram como @coffeestrd y también pueden escribirnos a info@cafedominicano.com.

De su lado, Rocio Sánchez, directora de mercadeo del centro comercial expresó: “Desde Ágora reafirmamos nuestro compromiso de seguir abriendo espacios que promuevan la cultura, el aprendizaje y el disfrute en familia. Con Café Coffeest 2025 celebramos no solo el placer de una buena taza de café y nuestra identidad, sino también la riqueza de nuestras raíces, la producción local, el arte y la experiencia que rodea a esta bebida que tanto nos identifica”.