Colesterol: el asesino silencioso del sistema cardiovascular

Cleveland.- El colesterol es una sustancia grasa presente en la sangre que cumple funciones esenciales en el organismo, como la formación de las membranas celulares, la producción de hormonas y la síntesis de vitamina D, explicó el Dr. Hermann Stubbe, especialista en Medicina Familiar de Cleveland Clinic. No obstante, advirtió que niveles elevados pueden convertirse en un importante factor de riesgo para la salud.

El especialista precisó que existen dos tipos principales de colesterol. El HDL, conocido como colesterol bueno, contribuye a eliminar el exceso de grasa en la sangre al transportarlo hacia el hígado para su eliminación. En cambio, el LDL, o colesterol malo, tiende a acumularse en las paredes de las arterias, lo que favorece la formación de placas que dificultan la circulación sanguínea.

De acuerdo con el Dr. Stubbe, esta acumulación, denominada aterosclerosis, puede reducir o bloquear el flujo de sangre hacia órganos vitales como el corazón y el cerebro, incrementando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Señaló además que el colesterol alto suele no presentar síntomas, lo que dificulta su detección oportuna.

Factores elevan colesterol

Entre los factores que elevan el colesterol figuran una alimentación rica en grasas saturadas y trans, la inactividad física, el sobrepeso, los antecedentes familiares, el envejecimiento, así como ciertas enfermedades y medicamentos. Estos elementos inciden directamente en la forma en que el organismo produce y elimina el colesterol.

En cuanto a la prevención, recomendó que los adultos se realicen análisis de colesterol al menos una vez cada cinco años a partir de los 20 años. Indicó que las personas con factores de riesgo o historial familiar de enfermedades cardiovasculares deben someterse a controles más frecuentes, según indicación médica.

El Dr. Stubbe subrayó que mantener niveles saludables de colesterol es posible mediante hábitos como una alimentación balanceada, la práctica regular de actividad física, evitar el tabaco, mantener un peso adecuado y controlar enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Asimismo, insistió en la importancia de los chequeos periódicos para detectar a tiempo cualquier alteración y aplicar las medidas necesarias.