Santo Domingo. – El Consejo Nacional del Comercio de Provisiones (CNCP) expresó su preocupación por el aumento que ya comienza a registrarse en los costos de fletes internacionales y servicios logísticos como consecuencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que podría impactar el costo de importación de alimentos y productos de primera necesidad que se comercializan en la República Dominicana.

El gremio explicó que los conflictos internacionales de esta magnitud suelen provocar aumentos en los seguros marítimos, recargos por riesgo en las rutas comerciales y variaciones en los costos del transporte internacional, factores que inciden directamente en el costo de reposición de productos importados.

“El comercio de provisiones depende en gran medida de la estabilidad de las cadenas logísticas internacionales y cuando se producen crisis de este tipo, los costos de transporte y logística se incrementan, lo que inevitablemente termina presionando la estructura de precios de muchos productos”, indicó la organización.

En ese sentido, el CNCP hizo un llamado a las autoridades a mantener un monitoreo permanente de la evolución de la situación internacional y evaluar medidas que contribuyan a mitigar posibles impactos sobre el abastecimiento y los costos de la canasta básica.

Asimismo, la entidad exhortó a los distintos actores de la cadena comercial a mantener prácticas responsables en la gestión de inventarios y en la fijación de precios, al tiempo que llamó a la población a desarrollar hábitos de consumo prudentes y evitar compras motivadas por rumores o especulación.

El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) reiteró que continuará dando seguimiento al comportamiento de los mercados internacionales y a los costos logísticos que afectan la importación de mercancías, a fin de mantener informados a sus miembros y contribuir a la estabilidad del mercado.