Comercio de Dajabón al borde de colapsar

Dajabón.- “Aquí abriendo los negocios para que cojan aire, ya que no hay nada que hacer hasta que Dios y el Gobierno hagan lo que vayan a hacer”, dijo César Espinosa, propietario del Almacén C y C. ubicado al lado del mercado de esta ciudad.

La que era una de las provincias fronterizas más dinámicas por el movimiento económico que experimentaba diariamente, y muy en especial los días lunes y viernes cuando se realizaba el mercado binacional, se ha convertido en una ciudad normal con una economía doméstica sin grandes pretensiones, que podría colapsar en cualquier momento, de seguir el cierre de la frontera en esta ciudad que ya tiene 21 días, por la falta de clientes.

La situación no es distinta a días anteriores. Un candente sol y un insoportable calor desde las primeras horas de la mañana.

Los portones fronterizos cerrados, una extrema vigilancia de agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), negocios vacíos, y hombres, mujeres y niños haitianos que empiezan a llegar para de forma voluntaria cruzar la frontera y regresar a su país.

Comerciantes

“La situación real al día de hoy es de mucha preocupación y desesperación ya que muchos pequeños comerciantes han agotados todos sus recursos económicos del día a día y están envuelto en problemas y compromisos”, explicó, Abigaíl Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas.

Ante la falta de clientes, los empleados de este almacén, en Dajabón, se la pasan dialogando.

También dijo que siendo el mercado fronterizo el motor que mueve, dinamiza y sostiene la economía de Dajabón su cierre hace 19 días ha ocasionado un descalabro económico que lo están sintiendo directamente los comerciantes que viven de esta actividad que afecta a muchas personas.

“Hay una desesperación de pequeños comerciantes que fue lo que quizás motivó la visita de un grupo de ministros antes de ayer, aquí a la provincia y aunque hubo muchas expectativas todo terminó en una gran decepción ya que no trajeron una solución”, agregó Bueno.

“Todos los negocios que están en la frontera de Dajabón dependen del mercado haitiano. Tenemos farmacias, almacenes, tiendas de motores, etc. es todo un negocio organizado que vive del comercio con Haití”, enfatizó.

De su parte Noé Fernández, presidente de la Asociación de Mercaderes, opinó: “Queremos que el Gobierno venga en auxilio de los comerciantes de Dajabón, ya que de prolongarse esta situación todos los comerciantes de esta provincia podrían colapsar económicamente, ya que tenemos unos veinte días cerrados”.

Añadió: “Antes de ayer vinieron los ministros de Promipyme y Agricultura y ofrecieron 50 millones de pesos para los productores y nosotros lo que somos es comerciantes. Si el Gobierno tomó una decisión tan radical como el cierre de la frontera, ¿cómo es que no tenga un plan de contingencia”.

“Hemos desde un principio pedido una comisión encabeza por el administrador del Banco de Reservas, Agricultura e Industria y Comercio para que documentaran los productos dañados”, según Fernández

Según el comerciante lo más importante es que declaren Dajabón en estado de emergencia económica con respecto al comercio para que los negociantes, no se vayan a la quiebra por falta de atención del Estado.

‘La situación es muy crítica. Aunque apoyamos al presidente Abinader en el cierre de la frontera debemos reconocer que no hemos recibido nada. Aquí se ha trasladado todo el Gobierno para darnos apoyo supuestamente y cuando llegan los que nos piden es los levantamientos, y se lo hemos entregados varías veces, pero igual no resuelven nada”, explicó Eddy Burgos secretario general de la Asociación de Vendedores del mercado de Dajabón.

Aseguró que al Presidente lo están engañando ya que sus funcionarios “lo que han venido es a burlarse de los pobres, y de prolongarse esta situación los comerciantes de la zona se irían a la quiebra”.