Como cada Domingo

Quinta Feria Infantil y Juvenil del Libro

Una feria del libro no es grande ni pequeña. Es siempre una fiesta de la imaginación, la historia y la alegría.

Nos alegró mucho el impacto masivo e inclusivo que logró la V Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo, celebrada del martes 7 al domingo 12, convirtiendo el Atrio Central de Ágora Mall en un verdadero paraíso de la alegría infantil.

Música, teatro y literatura para niños y jóvenes se unieron en una celebración que no necesitaba de grandes titulares ni de la abundancia de cámaras de televisión. Allí danzaron las letras y los libros. No hacía falta nada más.

Fundada en 2020 por el doctor Juan Carlos Toral, un pediatra de reconocido prestigio que lleva en su interior la inquietud de contar historias a sus pacientitos, la Feria se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la lectura, la creación artística y el entusiasmo de los más pequeños.

La V Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo fue un evento dedicado a la niñez y la juventud lectora, con un atractivo programa de presentaciones artísticas —teatro, títeres, lectura de cuentos y poesías, origami y pantomima—, además de venta de libros a precios especiales. Todo ello permitió disfrutar de una experiencia verdaderamente inolvidable.

Notables escritoras y escritores de literatura infantil acudieron a compartir sus creaciones: Rosa Francis Esquea, Lucía Amelia Cabral, Yuan Fuei Liao, Brunilda Contreras, Anya Damirón (una de las mejores cuentacuentos del país y destacada escritora) y Margarita Luciano. Igualmente participaron ilustradoras del prestigio de Taina Almodóvar y Veruska Freixas.

Grupos teatrales como Cúcara Mácara, con su elenco de actores y títeres, ofrecieron funciones llenas de humor y ternura que cautivaron al público infantil.

El iniciador del proyecto, Juan Carlos Toral, es una figura luminosa, de esas que comprenden que la vida tiene sentido cuando se trasciende el simple oficio. Toral concibió esta fiesta del libro infantil que, año tras año, sigue creciendo luego de la Feria Internacional del Libro.

El evento contó con el auspicio principal de Referencia Laboratorio Clínico, con apoyo especial del Banco Popular y la Revista Tobogán, dirigida por la siempre sonriente Maureen Cocco.