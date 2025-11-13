La temporada de la MLS pasará a disputarse de finales de julio a finales de mayo, con una pausa invernal en enero, en lugar del actual calendario basado en el año natural.

Washington.- La Major League Soccer (MLS) anunció este jueves que, a partir de 2027, ajustará su calendario para alinearlo con el de las principales ligas europeas e incorporará cambios en el formato de la temporada regular y de los playoffs.

Tras las temporadas 2025 y 2026, en 2027 se jugará una campaña de transición, de febrero a mayo, antes de adoptar de forma definitiva el nuevo calendario que arrancará en julio.

«Esta es una oportunidad para eliminar la competencia que tenemos por espacio en nuestros actuales ‘playoff’, en una época del año muy saturada», dijo en una rueda de prensa el comisionado de la MLS, Don Garber.

«Además, nos permite alinearnos con las ventanas internacionales de traspasos, algo que consideramos sumamente importante», añadió.

La decisión fue aprobada este jueves durante una reunión en Palm Beach (Florida) la Junta de Gobernadores de la MLS.

Además del calendario, la liga prevé introducir modificaciones en su formato, que actualmente está dividido en dos conferencias (Este y Oeste) con 15 equipos cada una, aunque no anunciaron decisiones.

La temporada de la MLS pasará a disputarse de finales de julio a finales de mayo, con una pausa invernal en enero, en lugar del actual calendario basado en el año natural.

«Como parte de esta transición, estamos trabajando intensamente en un nuevo formato de temporada regular y, potencialmente, en un nuevo formato de ‘playoff’. Todo eso está en proceso», explicó Garber.

«Aún no se han tomado decisiones definitivas, pero esperamos seguir avanzando y poder anunciar novedades pronto», añadió.