Los contratos de las empresas prestadoras de servicios de salud que pagaban sobornos al exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, llegaban al Comité de Compras con indicaciones precisas para su aprobación que decían: “Eso es del CEO”, “Eso es del Olimpo” o “Vino respaldado”.

El dato está contenido en la medida de coerción solicitada contra los hasta ahora diez imputados de malversar más de 15 mil millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según la pieza acusatoria, para esos fines, Hazim Albainy daba instrucciones precisas a sus asistentes más cercanas, Johanna Fernández y Johanna Grullón, quienes incluso, en su ausencia, acudían a las reuniones del Comité de Compras con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de este, utilizando expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”.

Además de Hazim Albainy, están detenidos Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Todos se encuentran recluidos en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser presentados hoy ante un juez para el conocimiento de la medida de coerción.

El expediente indica que las asistentes del director de SeNaSa, las señoras Fernández y Grullón, imponían la aprobación de los contratos de prestadoras de servicios de salud en las reuniones del Comité de Compras.

Precisa que la conformación de este comité estaba integrada por los gerentes más cercanos al círculo de control del exdirector Hazim Albainy, como Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación).

“Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad”, dice el expediente.

Precisa que las evidencias recopiladas hasta el momento demuestran que ese comité operó como un instrumento creado por el imputado Hazim Albainy para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas relacionadas con sus intereses personales, políticos y económicos, incluyendo a quienes le entregaban sobornos.