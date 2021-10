Cómo hacer dinero de la basura, un tesoro a vista de todos

“Lo que para algunos es Basura, para otros es un Tesoro”. Este es un refrán que solemos usar de diversas formas, pero más allá de ser un refrán o usarse como metáfora, es algo que es aplicado tal cual a nuestro diario vivir; cada residuo de cocina, plástico, metal y vidrio que se genera en nuestros hogares posee un valor monetario que muchos desconocemos y desperdiciamos.

Veámoslo desde esta perspectiva, una industria manufacturera necesita materia prima, material de empaque, maquinaria y mano de obra para crear un producto, aquel producto que consumimos diariamente. Al finalizar el consumo de ese producto nos queda, en la mayoría de los casos, el material de empaque, el cual, representa un costo para las industrias, por lo que este costo se refleja en lo que pagamos por el producto; si, tal como lo estás pensando, no solo pagaste por el líquido que te tomaste, también por la botella plástica que te ha quedado vacía, la cual solemos tirar a la basura, y en el peor de los casos, a la calle.

Estos empaques son elaborados con materiales que puede ser reprocesados, por tal razón, son recolectados para ser convertidos en materia prima para crear otro producto, y posteriormente vendido a las industrias. Esta captura de valor en los procesos de reciclaje inicio para el comienzo de la década de los 90, continuando, hasta los tiempos actuales, con grandes demandas impulsada por las preocupaciones al medioambiente y la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas.

Si miramos a nuestro alrededor cuando transitamos en las calles, podemos observar algunas personas caminando con bolsas grandes donde guardan los materiales recolectados, en triciclos o arrastrando una carretilla o carrito de supermercado, y por supuesto, como olvidarnos de esas camionetas pequeñas equipadas con un megáfono, vociferando esa frase que nos hace reír y generar chistes, “Compramos todo lo que sea viejo”.

Estas personas reciben el nombre de recuperador o recolector de residuos sólidos (basura), pero coloquialmente los conocemos como “Buzos”.

Los recolectores han descubierto el valor que tienen los residuos sólidos, y aunque sea complicado de asimilar, este es uno de los trabajos que más beneficia a los dominicanos de muy bajo recurso y a la población haitiana inmigrante, quienes han encontrado en los desechos sólidos una forma para subsistir.

Seguramente nunca te has preguntado qué cantidad de dinero pueden generar estas personas que ponen su vida en riesgo al manipular residuos que no fueron correctamente segregados, al contrario, solemos verlos de manera indiferente, evitando acercarnos a ellos para no contraer una enfermedad, y en el peor de los casos, imaginamos que son personas con problemas mentales. Sin embargo, algunos jóvenes que se dedican a esta labor en el vertedero de Duquesa, quienes ha preferido optar por esta forma para generar ingresos de manera honrada, indican que antes de la pandemia podía conseguir entre 1,000 y 2,000 pesos diarios; si, tal y como estás leyendo, obtienen una buena cantidad de dinero de lo que de manera incorrecta dispusimos como basura.

Si miramos esta información desde otro ángulo, podemos decir que, disponer de manera correcta de nuestros desechos y convertirlos en materiales que generen ingresos, harían que estas personas pierdan su empleo; sin embargo, no es así, disponer de nuestros desechos sólidos de manera correcta genera más demanda al proceso de reciclaje, lo que, a su vez, se convierte en creación de nuevas empresas, generando empleomanía; quiere decir, que estas personas seguirán realizando su labor actual, pero mediante mecanismos que le otorgan mejor condición humana.

Un ejemplo que podemos citar, es el proyecto Recicla 100+ realizo por la industria Cervecería Nacional Dominica, una iniciativa que surgió para conectar a los “botelleros”, quienes han brindado durante más de 30 años su servicio en la recolección de botellas de vidrio, al proceso de recolección de las Botellas PET, lo cual generaría una estimación de 350 empleos adicionales.

Y pensará usted, ¿Qué beneficio genera este proceso para la empresa? A parte de demostrar su posición mediante el contexto de Responsabilidad Social Corporativa frente a las condiciones socio-ambiental, estos materiales reciclados son reprocesados, lo que al final se convierte, como ya hemos indicado, en un producto terminado que es vendido a menor costo.

Entonces, ¿aun sigues pensando que tus residuos no tienen valor? Dentro de los desechos sólidos y orgánicos que pueden ser aprovechados y que comúnmente encontramos en nuestros hogares, son los siguientes:

Desecho Unidad Precio Plásticos tipo PET 1 (transparente y azul) Libra RD$ 2.00 Plásticos tipo HDPE Libra RD$ 4.00 Plásticos tipo LDPE Libra RD$ 4.00 Plásticos Polipropileno Libra RD$ 7.00 Cartón Kg RD$ 1.00 Papel (Hojas de Oficina) Kg RD$ 2.00 Hierro Kg RD$ 3.00 Aluminio blando Kg RD$ 5.00 Aluminio duro Kg RD$ 8.00 Acero Níquel Libra RD$ 7.00 Cobre Libra RD$ 50.00 Botellas de Vidrio Tonelada RD$ 880.00 Aceites de Cocina Galón RD$ 30.00 Tetra pack Tonelada RD$ 1200.00 Sacos vacíos de propileno Unidad RD$ 3.00 Cubetas Unidad RD$ 5.00 Botellón de agua Unidad RD$ 2.

Antes de continuar, es importante que conozcamos los diferentes tipos de materiales plásticos, así podremos entender a profundidad los precios descritos y el manejo que debemos de darle a estos. Aunque no nos demos cuenta, por nuestras manos pasan diversos tipos de platicos, que, aunque a groso modo su función es la misma, están diseñados acorde al líquido que van a almacenar.

Dentro de los diferentes platicos citamos los siguientes:

PET o PETE (Tereftalato de polietileno). Botellas de agua, refresco, malta, aceite de cocina, entre otros.

HDPE (Polietileno de alta densidad). Botellas de leche, envases de producto de limpieza e higiene, bolsas de plásticos de supermercados, entre otros.

LDPE (Polietileno de baja densidad). Bolsas de basura, bolsas de ropa de la tintorería, film transparente, entre otros.

PP (Polipropileno). Tapas de botellas, envases para almacenar alimentos como la mantequilla, neveras portátiles, jeringuillas, vasos no desechables, entre otros.

Otra manera en la que podemos aprovechar materiales tales como Botellas Plásticas tipo PET transparente y Azul, envases Tetra pack y Latas de Metal, es reciclarlo mediante las maquinas recolectoras que se encuentran en las estaciones del Metro de Santo Domingo, las cuales convierte tus desechos en boleto de viaje para el metro. Esto se debe a una iniciativa realizada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en coordinación con Tetra Pack y en alianza con Green Love.

Otras acciones ejecutadas con la finalidad de concientizar a la población dominicana y demostrar el valor que estos materiales posee, fue la realizada el pasado 18 de septiembre por la empresa recicladora Green Love, donde canjeabas tus botellas plásticas por bonos de compras en supermercado.

Entonces, ¿Ya comprendiste el valor de tus desechos sólidos? Te invitamos a que comiences a utilizar en casa el proceso de “Reciclar”, separa tus residuos y llévalos al centro de acopio más cercano. No sigas viendo tus desechos sólidos como basura, míralos de ahora en adelante, como un material que puede generar dinero y su correcta gestión contribuir al bienestar de nuestro entorno.

Colaboración especial de Rosa Álvarez