Jefry Reyes es la viva historia de un ejemplo de resiliencia que inspira a cientos de jóvenes que, cada año, participan en el programa RBI (Reviving Baseball in Inner Cities) en República Dominicana.

Su historia de esfuerzo, dedicación y constancia constituyen una fuente de inspiración y motivación para muchos, demostrando que con trabajo duro y una mentalidad positiva, los sueños más grandes se pueden hacer realidad.

Jefry Reyes, símbolo de resiliencia, inspira a jóvenes a través del programa RBI en República Dominicana

Originario de Barahona, un lugar que no siempre ofrece las mismas oportunidades que otras ciudades más grandes, Jefry Reyes creció en una familia de escasos recursos. Su historia comenzó en una frutería que su papá tenía en una esquina de su ciudad natal.

Negocio familiar

Desde pequeño, Jefry ayudaba a su progenitor en el negocio familiar, vendiendo frutas, mientras soñaba con un futuro diferente, uno lleno de logros y posibilidades. No fue un camino fácil, pero su dedicación y actitud positiva lo llevaron a superar cada obstáculo.

Una fotografía de archivo cuando Jefry Reyes vendía frutas en Barahona

Jefry Reyes comenzó su carrera en el béisbol desde muy joven, a la edad de 10 años. Ingresó a la liga Liquito Hernández, y con el tiempo, fue parte de varias selecciones de la provincia, destacándose entre los mejores jugadores.

Sueño de pelotero

Aunque su sueño era convertirse en pelotero profesional, la vida tenía otros planes para él. Tras años de esfuerzo, Jefry se dio cuenta en 2016 de que no alcanzaría la meta de convertirse en un jugador profesional de béisbol. Sin embargo, en lugar de rendirse, entendió que su éxito no dependía únicamente de ser pelotero, sino de encontrar otro camino en el que pudiera destacar y seguir adelante.

En una entrevista para El Nacional, Reyes compartió cómo, tras darse cuenta de que su futuro no estaría dentro del campo de juego, decidió enfocarse en sus estudios. Para él, la educación siempre fue clave, y entendió que la clave para cumplir sus sueños era ser el mejor en otra área.

En sus palabras, “tenía que ser bueno en algo, y ese algo tenía que ser en mis estudios”. A pesar de las dificultades, nunca se sintió derrotado, gracias a la firmeza con la que fue criado, y siempre creyó que todo lo que sucedía en su vida era parte de la voluntad de Dios.

Un ángel

Fue en 2015 cuando un encuentro fortuito con un “ángel de luz” cambió el rumbo de su vida. El señor Henry González, quien trabajaba para las Grandes Ligas, visitó la frutería de su padre y, en una conversación casual, le preguntó si estaba estudiando.

A pesar de estar cerca de ingresar a la universidad, Jefry no tenía idea de quién era Henry o de la oportunidad que esta conversación le traería. Henry, al notar el potencial de Jefry Reyes, le sugirió que aprendiera inglés y le ofreció su ayuda para cambiar su vida. Este consejo marcaría el inicio de un camino que lo llevaría a nuevas alturas.

La vida de Jefry no fue fácil, pero su deseo de superarse no decayó. Tras varios años, Henry y el señor Miguel Matos comenzaron a ofrecer cursos gratuitos de scouting para jóvenes durante la pandemia de COVID-19, Jefry participó de manera virtual en estos cursos, a pesar de no tener internet ni computadora propia.

Recuerda que, durante esos tiempos difíciles, usaba el internet de su vecino y tomaba notas a mano para luego enviar los informes por correo electrónico. A pesar de las adversidades, Jefry Reyes nunca dejó de prepararse, y esa dedicación finalmente dio frutos.

Hoy, Jefry lidera el programa RBI y ayuda a otros a alcanzar sus sueños en el béisbol

Hoy, Reyes es un ejemplo de resiliencia, y su historia es testimonio de que, con perseverancia y trabajo constante, es posible lograr grandes cosas. Actualmente, Jefry Reyes ocupa el cargo de coordinador nacional del programa RBI en Dominicana, una de las iniciativas de la Major League Baseball (MLB) que busca motivar y capacitar a jóvenes en áreas físicas, mentales y académicas para que puedan tener éxito dentro y fuera del campo de béisbol.

Jefry Reyes es también un referente para aquellos que piensan que el éxito es solo para los afortunados. Su historia demuestra que, con esfuerzo y pasión, se pueden superar las adversidades. Él mismo lo dice: “Aunque no firmé como pelotero, hoy trabajo para la MLB, y eso me hace sentir que el béisbol ha sido y sigue siendo mi vida”.

Jefry Reyes al graduarse de la licenciatura de Ciencias Sociales en la UASD

Jefry ha logrado mucho, pero su ambición no tiene límites. Su sueño sigue vivo, y ahora aspira a convertirse algún día en gerente general de una organización en las Grandes Ligas.

Para Jefry, lo más satisfactorio de su carrera es poder ayudar a los jóvenes a cambiar su vida, a mostrarles que siempre hay oportunidades para los que realmente se preparan. Él mismo sigue preparándose cada día, con la firme convicción de que el futuro está lleno de posibilidades.

Jefry Reyes es, sin lugar a duda, un ejemplo de cómo la resiliencia, la dedicación y la pasión por los sueños pueden transformar vidas.

Su historia es un recordatorio de que, cuando uno se propone algo con determinación y trabajo arduo, no hay meta imposible. Los sueños, como el de Jefry, se cumplen con esfuerzo, y el camino hacia el éxito comienza con un paso firme hacia el futuro.