Santo Domingo.-La presidenta de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Susana Martínez Nadal, abogó este sábado por un marco regulatorio para el uso pedagógico de la Inteligencia Artificial (IA), que incluya estándares de calidad, ajustes curriculares y protocolos de protección para niños y adolescentes.

Consideró imprescindible avanzar en modelos de gobernanza tecnológica que equilibran innovación, evidencia científica y resguardo ético.

Martínez Nadal habló en la apertura de la vigésima novena edición del “Congreso Internacional APRENDO 2025, inteligencia humana en la era digital”.

Ese acto estuvo encabezado, además, por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Dijo que que la transformación tecnológica del sistema educativo es un factor clave para mejorar la competitividad nacional, elevar el capital humano y garantizar que los estudiantes puedan insertarse en un mercado laboral cada vez más automatizado.

“EDUCA ha propuesto la creación de un marco regulatorio para el uso pedagógico de la IA, que incluya estándares de calidad, ajustes curriculares y protocolos de protección para niños y adolescentes; países como Suecia y Australia ya avanzan en modelos de gobernanza tecnológica que equilibran innovación, evidencia científica y resguardo ético”, indicó.