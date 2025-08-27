Pistola arrebatada por un hombre a los atracadores y entregada a la Policía

PEDRO BRAND.– Lo que inició como un paseo familiar en el río La Isabela terminó en un asalto, pero la rápida reacción de un hombre evitó que el hecho pasara a mayores.

El afectado, J.R. Compré, denunció que fue sorprendido por tres individuos armados mientras compartía con su familia. Los desconocidos lo encañonaron y lo despojaron de un celular iPhone 12, además de otras pertenencias.

Un paseo familiar se convierte en asalto en el río La Isabela

En medio del atraco, J.R. Compré aprovechó un descuido y, con gran agilidad, logró arrebatarle una pistola calibre 9 mm a uno de los asaltantes. Al percatarse de la acción, los otros dos delincuentes huyeron despavoridos del lugar.

Posteriormente, el hombre se trasladó con su familia a su residencia y entregó el arma a agentes del Departamento de Robos de Las Caobas, a quienes explicó lo sucedido.

Hombre arrebata un arma a un asaltante y defiende a su familia

Durante las pesquisas, identificó en un banco de fotografías a dos de los sospechosos, conocidos como “Valdez” y “Adon”, por lo que la Policía informó que trabaja en la emisión de órdenes de arresto.