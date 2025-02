Compite con Trump en lenguaje descompuesto

Elon Musk

Consejero Donald Trump

Compite con el presidente Trump en su lenguaje descompuesto. O más bien en ofensas y groserías. La Usaid ha sido desde su creación el brazo humanitario del Gobierno estadounidense en el exterior, pero él entiende que deben cerrarla. Lo criticable es que calificara la entidad como un nido de gusanos.

Antonio Guterres

Secretario general de la ONU

Como para que no se diga que no dijo ni siquiera esta boca es mía, ha advertido al presidente estadounidense Donald Trump de que las deportaciones de migrantes deben ser un último recurso. Sabe que el señalamiento no tendrá ningún efecto, pero al menos le queda la satisfacción de la coherencia en la defensa de los indocumentados.

Margarita Miranda

Presidenta Fundación Sinfonía

Se trata de un significativo impulso al desarrollo del talento artístico y a la promoción de la música clásica el acuerdo suscrito con la Escuela Superior Reina Sofía, de España. Tras el convenio estudiantes y músicos dominicanos podrán beneficiarse de la enseñanza y la experiencia de profesionales españoles.