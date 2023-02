Con ¡Lo dominicano se pega! se despidió el Mes de la Patria

Con un espectáculo de fuegos artificiales y la música de exponentes del merengue, la bachata, la salsa y la música urbana, el Gobierno de la República Dominicana puso punto final anoche a la celebración del 179 aniversario de la Independencia Nacional.

Bajo la producción de José Enrique Pintor, el evento inició a las 6:45 de la tarde con la actuación de Fernando Villalona, quien entregó por espacio de media hora éxitos musicales que fueron disfrutados por el público que se apostó frente al imponente escenario montado a orillas del río Ozama, en la avenida del Puerto (Francisco Alberto Caamaño Deñó).

Al Gran Festival Musical ¡Lo dominicano se pega! se dieron cita miles de dominicanos que bailaron, cantaron y aplaudieron al compás de Armonicemos, La cumbia dominicana, América Latina, Amaneciendo, El gusto, Payaso, Dominicano soy y Baile en la calle, tema con el que El Mayimbe se despidió.

Milly Quezada puso a bailar a los miles de asistentes al Gran Festival Musical ¡Lo dominicano se pega!.

Con la animación de Caroline Aquino y Milton Cordero “Lechuga”, la música siguió con bachata en voz de Luis Miguel del Amargue, quien entregó éxitos como No puedo negar que me gustas, Luisa María, Dame otra noche, De rodillas te pido, No notas y Se acabó lo bonito.

A medida pasaban las horas continuaba llegando gente que disfrutó y celebró el Día de la Independencia esta vez con la actuación de Chiquito Team Band la cual puso a bailar salsa de la buena.

Y volvió el merengue, esta vez de la mano de la Reina del Merengue, Milly Quezada con un repertorio que fue coreado por el gran público, en temas como Volvió Juanita, Solo contigo, Para darte mi vida, Vive, y un popurrí que incluyó La Guacherna, entre otros.

Cada artista subía al escenario con una sincronización que no permitía pérdida de tiempo, ni aburrimiento del público que mantuvo su energía durante todo el trayecto y se disfrutó, además, las actuaciones de La Insuperable, Ala Jazá y La Cocoband para culminar por todo lo alto con un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales sincronizados musicalmente.

Este fue el otro atractivo del Gran Festival Musical que fue disfrutado por el púbico durante más de 25 minutos, realizado por expertos internacionales y coordinados por el maestro de fuegos artificiales, el señor Juan Portes y su empresa Júpiter.

El repertorio musical sincronizado con estos fuegos estuvo integrado por las canciones Himno de la Alegría, Un canto a la Patria, Quisqueya, Por amor, Dominicano soy, Camina Burana, Obertura 1812, Aleluya, entre otros, muchos arreglados y musicalizados para esta ocasión por el músico y arreglista Antonio González.

En la organización del evento se tomaron todas las medidas de planificación, seguridad, tránsito, y accesos para que el público disfrutara de forma gratuita de este fantástico espectáculo pensado y diseñado para la familia dominicana.

Transmisión televisiva

Radio Televisión Dominicana realizó un especial de TV desde el Alcázar de Colón con la participación de sus talentos, entre ellos, Raeldo López y Aquiles Correa, llevando este espectáculo a todos los rincones del país.