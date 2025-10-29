Tribunal condena 2 hombres a 10 años de cárcel por estafa

Santo Domingo.– El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a diez años de prisión a Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, hallados culpables de integrar una red dedicada al fraude electrónico mediante maniobras digitales que simularon operaciones bancarias legítimas, estafando más de RD$10.6 millones.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los condenados enviaban correos electrónicos falsos con notificaciones que redirigían a las víctimas hacia páginas web que imitaban los portales de reconocidas entidades financieras.

Una vez las personas ingresaban sus datos personales y bancarios, los procesados utilizaban la información para solicitar duplicados de tarjetas SIM y acceder de forma ilícita a los servicios de banca en línea, realizando transferencias y suplantando la identidad de los usuarios.

La acusación, sustentada por la procuradora fiscal Ofil Féliz Campusano, precisó que ambos fueron arrestados en noviembre de 2024 en una sucursal de una compañía telefónica mientras intentaban obtener un chip duplicado con un poder notarial falsificado, hecho documentado por la fiscal Francheska Alcántara durante el juicio.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a los condenados una multa de 50 salarios mínimos y el pago de RD$1.2 millones en indemnizaciones, distribuidos entre una víctima y dos entidades bancarias afectadas.

El tribunal, presidido por la jueza Leonarda Quezada e integrado por las magistradas Flor Batista y Clara Yoselin Rivera, acogió la calificación jurídica del Ministerio Público, que tipificó los hechos como asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, delitos sancionados por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Los condenados cumplirán la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, en Santo Domingo Norte.