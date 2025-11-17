Condenan a 30 años a hombre por asesinato en Hato Mayor

SANTO DOMINGO.– Atendiendo a la petición del Ministerio Público, la Sala Penal del Tribunal Colegiado de Hato Mayor impuso 30 años de prisión a un hombre acusado de quitarle la vida a otro en un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2022.

La fiscal Luz Almonte representó al Ministerio Público y logró demostrar ante los jueces la responsabilidad de Miguel Ángel Sosa (El Grande) en la muerte de José Luis Mota Rosa (Papolo).

Durante el juicio, el órgano acusador presentó evidencias materiales, declaraciones de testigos y registros audiovisuales, con los cuales quedó comprobada la infracción de Sosa a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, referentes al homicidio.

Según lo establecido en el expediente, el hecho violento se originó tras una disputa entre la víctima y un pariente del condenado, quien intentó atacarlo con un machete. En medio del altercado, Mota Rosa se defendió y causó una herida con una botella.

Luego de este primer conflicto, Mota Rosa huyó hacia la calle Altagracia esquina Antonio Guzmán, en Hato Mayor, donde trató de esconderse en un negocio. Allí fue localizado por Sosa, quien lo persiguió con un arma blanca hasta el patio de una vivienda cercana, donde finalmente lo alcanzó y le propinó cuatro estocadas mortales.

Como parte de la investigación, las autoridades recuperaron imágenes que muestran al imputado corriendo detrás de la víctima y posteriormente caminando con el arma en la mano, instantes después del hecho.

El tribunal, integrado por los jueces Francisco Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, dispuso que Sosa cumpla la condena en la cárcel pública de El Seibo.