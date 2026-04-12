Elecciones, FMI y promesas: mucho ruido, pocas certezas

Keiko Fujimori sale como gran favorita para ganar en primera vuelta de las elecciones de hoy en Perú. ¿Sería su última oportunidad?

¿Calaría por aquí el mensaje del FMI de que los bancos centrales deben estar preparados para subir los tipo de interés? ¿Qué les parece?

Como para que se tome en cuenta. Al respaldar el diálogo sobre la crisis, un obispo de Santiago dijo que no solo debe ser promesa.

No es por nada, pero el consenso que promueve el Gobierno sobre la crisis global no ha generado mayores expectativas. ¿De acuerdo?

La reforma fiscal por la que abogan organismos internacionales y economistas será una tarea del próximo Gobierno. Si es que hay voluntad.

El Senado por lo menos estudia el proyecto del PRM sobre el financiamiento de los partidos políticos. La pieza no es para festinarse.

Los 19 homicidios documentados en Semana Santa son un signo inquietante sobre el auge de la violencia. O no es así?

¿Sería más eficiencia o por incremento de las importaciones el aumento de las recaudaciones de Aduanas en marzo? No es por nada.