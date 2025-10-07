Santo Domingo.- El Senado de los Estados Unidos confirmó este martes a Leah Campos como embajadora de ese país en República Dominicana, informó la Embajada estadounidense en Santo Domingo.

Es la tercera mujer en ocupar el cargo de embajadora de Estados Unidos en República Dominicana.

Asimismo, se ha destacado como asesora de política exterior y fue agente del gobierno estadounidense.

De origen hispano, Campos es hija de madre española y de padre estadounidense con ascendencia mexicana.

Desde 2019 forma parte del Instituto SAS. Anteriormente, entre 2015 y 2019, fue asesora principal del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cuenta con más de una década de experiencia en la Agencia Central de Inteligencia.

Tras su confirmación, el trámite que sigue es mandar sus credencias al Gobierno dominicano para su aceptación o rechazo.