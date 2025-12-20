Residentes en el distrito municipal La Cuaba se han manifestado a favor y en contra de la infraestructura para reciclaje. / Fuente externa.

Santo Domingo.-El controversial proyecto de instalación de una planta de reciclaje de residuos sólidos en La Cuaba, Pedro Brand, tiene enfrentadas distintas comunidades de ese distrito municipal, con opiniones a favor y en contra.

El más reciente hecho ocurrió el viernes, cuando dirigentes de la junta de vecinos de Los Aguacates reafirmaron en rueda de prensa su respaldo al también llamado “Vertedero de la Cuaba”, señalando que el proyecto beneficiará a la comunidad.

Por el contrario, residentes de Salamanca, El Agucate y La Cuaba han realizado sendas protestas contra la instalación de la planta, que han ido desde la quema de neumáticos hasta encendidos de velas y marchas.

Argumentos

La confrontación entre las comunidades, que ha escalado de manara progresiva, ha arreciado en las últimas semanas.

Algunas comunidades han marchado en defensa de la planta que instala Oakhouse, destacando que esta generaría nuevos empleos en la zona.

En cambio, otros residentes se han manifestado contra la instalación de la planta en el lugar porque afecta a los ríos Matúa e Isabela.

De igual modo, han indicado que el proyecto está ubicado sobre una zona de recarga hídrica y que podría fallar el manejo de los líquidos tóxicos de la basura, que terminaría contaminando el subsuelo.

Los comunitarios han alertado que la planta estaría a escasos metros de afluentes que alimentan la cuenca del río Ozama.

En una reciente marcha un grupo de marchantes declaró como persona no grata en la demarcación al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Contra la instalación de la planta se han llevado a cabo por lo menos cuatro marchas masivas, tres bloqueos de carreteras principales, y constantes vigilias y asambleas frente a la sede de la Junta distrital y el Ministerio de Medio Ambiente.

Relleno sanitario

El proyecto se denomina como Planta de Valorización, Reciclaje y Relleno Sanitario, instalado por la empresa Oakhouse en La Cuaba, en el paraje El Aguacate.

La compañía ha explicado que a diferencia de un vertedero tradicional, las áreas de recepción y separación de residuos están diseñadas para ser completamente techadas.

Comisión Ambiental

Respecto al tema, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo anunció que en los próximos días presentará al país un reporte sobre las consideraciones de la entidad sobre la planta en el lugar.

En conversación con El Nacional, el presidente de la entidad de defensa ambiental, Luis Carvajal, señaló que dicha investigación se realiza a petición tanto de la comunidad como de la Procuraduría Ambiental.

“Aunque hay criterios para establecer vertederos, el reglamento de la nueva Ley, no ha definido cuáles característica fisiográfica, hidrológica, etcétera, debe tener los lugares a donde van los vertederos”, opinó el especialista.´