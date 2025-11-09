Santo Domingo.– La presencia de moho en el hogar no solo afecta la estética de los espacios, sino que también representa un riesgo para la salud, especialmente para personas con alergias o problemas respiratorios. Este hongo, que prospera en ambientes húmedos y con poca ventilación, puede aparecer en paredes, techos, baños y armarios si no se toman las medidas adecuadas.

Según expertos en salud ambiental, la humedad y la falta de ventilación son las principales causas del crecimiento del moho. Por ello, antes de eliminarlo, es esencial identificar y corregir la fuente del problema, ya sea una filtración, condensación o mala circulación del aire.

Para eliminarlo de forma segura y efectiva, los especialistas recomiendan los siguientes pasos:

Usar vinagre blanco o bicarbonato de sodio. Mezcla una parte de vinagre con una parte de agua, rocía sobre la superficie afectada y deja actuar al menos 30 minutos antes de limpiar con un paño húmedo. Evitar el uso excesivo de cloro. Aunque es un desinfectante fuerte, puede dañar las superficies y generar vapores tóxicos si se usa en espacios cerrados. Mantener la ventilación. Abre ventanas con frecuencia, especialmente en baños, cocinas y áreas con humedad acumulada. Aprovechar la luz solar. El sol ayuda a secar las superficies y evita que el moho se reproduzca. Usar deshumidificadores o productos absorbentes. Son aliados útiles para reducir la humedad en el aire y prevenir la aparición de hongos.

El Ministerio de Salud Pública advierte que convivir con moho puede provocar síntomas como estornudos, tos, irritación en los ojos y, en casos más graves, infecciones respiratorias. Por eso, mantener los espacios secos, limpios y ventilados es clave para proteger la salud de toda la familia.

Esta temporada, con el aumento de la humedad, la prevención es la mejor herramienta: un hogar sin moho es un espacio más saludable y seguro para todos.